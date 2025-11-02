Empieza la Semana de la Ingeniería Industrial 2025 en la UNT con la IA como tema dominante

El Seprosul forma parte de la red AUGM (Asociación de Universidades del Grupo Montevideo). En esta edición, la reunión abordará el impacto de la IA en la industria y el desarrollo productivo del Cono Sur. Participarán representantes de universidades de la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, que presentarán sus trabajos e investigaciones. En paralelo, se realizará la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, un espacio que promueve el intercambio de experiencias entre nuevos talentos científicos de la región. Ambos eventos comparten el espíritu de colaboración y desarrollo conjunto entre universidades públicas del Cono Sur.