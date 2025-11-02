Empieza la Semana de la Ingeniería Industrial 2025 en la UNT con la IA como tema dominante

El jueves 6 y el vienes 7 de noviembre, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) será sede del Seprosul 2025, la XXIII Semana de Ingeniería Industrial, de Producción y Mecánica Sudamericana. El encuentro reunirá a docentes, investigadores, estudiantes y referencias del sector productivo para debatir sobre los nuevos desafíos de la industria en la era digital. En ese ámbito, la inteligencia artificial (IA) tendrá una presencia dominante.
El Seprosul forma parte de la red AUGM (Asociación de Universidades del Grupo Montevideo). En esta edición, la reunión abordará el impacto de la IA en la industria y el desarrollo productivo del Cono Sur. Participarán representantes de universidades de la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, que presentarán sus trabajos e investigaciones. En paralelo, se realizará la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, un espacio que promueve el intercambio de experiencias entre nuevos talentos científicos de la región. Ambos eventos comparten el espíritu de colaboración y desarrollo conjunto entre universidades públicas del Cono Sur.
“Lo esencial de estas actividades es promover el intercambio de conocimientos y experiencias. Mientras la Jornada de Jóvenes Investigadores reúne a estudiantes e investigadores en formación, el Seprosul concentra trabajos de docentes y especialistas del área. Es una oportunidad única para compartir avances y fortalecer la cooperación entre universidades del Cono Sur”, explicó a LA GACETA la ingeniera Nancy Alves, profesora titular de Organización Industrial y organizadora del encuentro.
Inteligencia artificial en la región
La jornada comenzará el jueves a las 9 horas, en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET). La apertura estará a cargo del doctor Oscar Quiroga, coordinador del Núcleo de Ingeniería Mecánica y de la Producción de la AUGM, y de la ingeniera Nancy Alves, representante de la UNT ante dicho núcleo y docente de la FACET.
A las 9:15 horas comenzará la mesa panel central titulada “Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria y el Desarrollo Productivo en la Región”. Disertarán Marcos Rossi (Laboratorio de IA Dyntec, UNT), Jorge Rocchia Ferro (Unión Industrial de Tucumán), Josefina Domínguez (secretaría de Relaciones Internacionales y Empresariales), Maximiliano Martínez Márquez (IDEP Tucumán), Roberto Sánchez Loria (ACNOA) y Miguel Cabrera, decano de la FACET.
Cada expositor contará con 15 minutos para su intervención, seguidos de un espacio para preguntas del público.
Mesas paneles, jóvenes investigadores y futuro
Luego de la mesa panel se presentarán los trabajos seleccionados de universidades de la región.
Entre ellos se destacan:
-“Metodología para convertir ideas técnicas en modelos de negocios” (Universidad Nacional de La Plata),
-“Análisis de emisiones de carbono en supply chain: camiones escalables como estrategia de descarbonización” (Universidad Nacional del Sur),
-“Intervenciones organizacionales: una propuesta con enfoque sistémico” (Universidad Nacional de Córdoba),
-“Optimización integral del depósito de materiales de empaque en una fábrica de fideos” (Universidad Nacional de Tucumán),
-“Otimização de custos com energia elétrica: análise de investimento para redução da demanda de ponta” (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil).
Los temas van desde la sostenibilidad energética y la gestión de recursos hasta la adopción de tecnologías 4.0 en industrias metalúrgicas, lo que refleja una mirada integral sobre los nuevos retos productivos. El Seprosul 2025 no sólo será un punto de encuentro académico, sino también una oportunidad para que estudiantes y futuros profesionales conozcan de primera mano cómo la tecnología está transformando la producción industrial.