“Solo con pasión no alcanza”: lo que tres emprendedoras aprendieron construyendo un negocio en Argentina

El camino no fue lineal. En Brasil, ser argentina fue una barrera. Uruguay resultó más amigable pero volver a Tucumán fue, según dice, donde pudo consolidar su proyecto. Hoy su lectura está atravesada por el cambio de consumo, en especial en el mundo de la estética."El cliente se depuró. El que busca lujo lo sigue haciendo, pero aparece otro que prioriza bienestar, salud y longevidad", observó. A eso se suma el desafío de crear equipos competitivos y comprometidos. "Hubo muchos 'no' hasta lograr un grupo que apoye mi visión", contó.