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Reforma laboral: el Gobierno reglamentó el incentivo para blanquear empleados y reducir aportes patronales

El Gobierno pone en marcha el RIFL, Anuncian beneficios de hasta cuatro años para empresas que contraten nuevos empleados.

Según el Gobierno, la reforma laboral permitirá contratar más personal. Según el Gobierno, la reforma laboral permitirá contratar más personal.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional oficializó hoy el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el Decreto 315/2026 para fomentar el empleo registrado en toda Argentina.
  • La medida surge tras el aval judicial a la reforma laboral y ofrece reducciones en aportes patronales por cuatro años a empresas que regularicen trabajadores fuera del sistema.
  • Esta normativa busca disminuir la informalidad laboral y los costos de contratación. Su implementación proyecta un aumento en la competitividad y la creación de puestos genuinos.
Resumen generado con IA

Tras el aval de la Justicia, el Poder Ejecutivo oficializó hoy el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el Decreto 315/2026. La medida otorga una reducción drástica en las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años a quienes contraten trabajadores que se encuentran fuera del sistema.

La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros de Capital Humano y Economía, Sandra Pettovello y Luis Caputo. Este paso administrativo se dio luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara la cautelar que frenaba la reforma y validara 83 artículos clave de la legislación.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El régimen se centra en cuatro grupos específicos de trabajadores:

1- personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025.

2- desempleados durante los seis meses previos a la contratación.

3- ex monotributistas que no hayan trabajado en relación de dependencia privada en el último semestre.

4- ex trabajadores del sector público (nacional, provincial o municipal) que hayan dejado sus funciones hace más de seis meses.

Plazos y topes

Para beneficiarse, los empleadores deben estar inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y registrar los nuevos contratos entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Además, la norma establece que estas nuevas incorporaciones no pueden superar el 80% de la nómina total de la empresa.

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