Reforma laboral: el Gobierno reglamentó el incentivo para blanquear empleados y reducir aportes patronales

La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros de Capital Humano y Economía, Sandra Pettovello y Luis Caputo. Este paso administrativo se dio luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara la cautelar que frenaba la reforma y validara 83 artículos clave de la legislación.