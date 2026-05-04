Reforma laboral: el Gobierno reglamentó el incentivo para blanquear empleados y reducir aportes patronales

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional oficializó hoy el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el Decreto 315/2026 para fomentar el empleo registrado en toda Argentina.
- La medida surge tras el aval judicial a la reforma laboral y ofrece reducciones en aportes patronales por cuatro años a empresas que regularicen trabajadores fuera del sistema.
- Esta normativa busca disminuir la informalidad laboral y los costos de contratación. Su implementación proyecta un aumento en la competitividad y la creación de puestos genuinos.
Tras el aval de la Justicia, el Poder Ejecutivo oficializó hoy el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el Decreto 315/2026. La medida otorga una reducción drástica en las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años a quienes contraten trabajadores que se encuentran fuera del sistema.
La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros de Capital Humano y Economía, Sandra Pettovello y Luis Caputo. Este paso administrativo se dio luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara la cautelar que frenaba la reforma y validara 83 artículos clave de la legislación.
Quiénes pueden acceder al beneficio
El régimen se centra en cuatro grupos específicos de trabajadores:
1- personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025.
2- desempleados durante los seis meses previos a la contratación.
3- ex monotributistas que no hayan trabajado en relación de dependencia privada en el último semestre.
4- ex trabajadores del sector público (nacional, provincial o municipal) que hayan dejado sus funciones hace más de seis meses.
Plazos y topes
Para beneficiarse, los empleadores deben estar inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y registrar los nuevos contratos entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Además, la norma establece que estas nuevas incorporaciones no pueden superar el 80% de la nómina total de la empresa.