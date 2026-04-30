Se multiplicaron las voces críticas, pero la reforma tributaria salió por amplia mayoría

El miembro informante de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, indicó que uno de los puntos centrales del proyecto que enviaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Daniel Abad (Economía y Producción) es la modificación de la base imponible para la transmisión de dominio de inmuebles. Actualmente, el cálculo del impuesto de sellos toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado, lo que algunos legisladores oficialistas consideraron que es una estafa hacia el Estado dado que los valores eran muy bajos.