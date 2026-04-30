El mercado demanda más habilidades a la fuerza laboral

Resumen para apurados
- Randstad reveló que el 70% de los argentinos perdió empleos por falta de habilidades este abril, debido al descalce entre la demanda del mercado y la formación laboral vigente.
- La falta de experiencia es la mayor barrera (38%). En un entorno de avance tecnológico e IA, solo el 42% se capacitó recientemente y apenas el 13% recibe formación de sus empresas.
- La empleabilidad hoy depende del aprendizaje continuo y no solo del pasado. El mercado exige a empresas y empleados mayor inversión en formación para cerrar la brecha tecnológica.
La formación y el desarrollo de habilidades se vuelven críticos para trabajadores y empleadores por igual. Siete de cada 10 argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades, a pesar de que nueve de cada 10 se consideran empleables. Esas son algunas de las conclusiones a las que arribó la consultora Randstad, en un informe elaborado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. La falta de experiencia específica aparece como la principal barrera, mientras que la carencia de skills impacta directamente en el acceso a nuevas oportunidades, puntualiza el diagnóstico.
En un contexto atravesado por la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la velocidad de los cambios en el mundo del trabajo, la formación y el desarrollo de habilidades laborales ganan cada vez mayor relevancia, tanto para las personas como para las organizaciones.
Transformaciones
La aceleración de las transformaciones productivas y tecnológicas está haciendo cada vez más evidente el descalce de habilidades entre lo que demanda el mercado y las capacidades disponibles en la fuerza laboral, al tiempo que se acorta la vida útil de las competencias laborales como nunca antes. Así, la empleabilidad ya no depende únicamente de lo aprendido en el pasado, sino de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades en forma permanente, abrazando el paradigma del aprendizaje continuo a cualquier edad y en cualquier etapa de la carrera profesional. En este sentido, y pese a la importancia que tiene hoy la actualización permanente, la encuesta de Randstad muestra que en Argentina solo el 42% de los trabajadores realizó una capacitación formal en los últimos seis meses, un porcentaje superior al de Chile (34%) y en línea con Uruguay (41%). Al mismo tiempo, el 23% asegura no haberse capacitado formalmente desde hace más de dos años, un valor ampliamente inferior al de Chile (33%) y similar al de Uruguay (22%). Llegado este punto, el estudio identifica desafíos importantes en el rol de las organizaciones. En este sentido, solo el 13% de los trabajadores argentinos afirma que su empleador les brinda capacitación de manera constante, cifra que se ubica por debajo de lo que sucede en Chile (16%) y levemente por encima de lo que ocurre en Uruguay (11%). En el extremo opuesto, el 45% de los argentinos asegura no recibir nunca instancias de formación en su trabajo, un nivel superior al de Chile (37%) pero inferior al de Uruguay, donde un mayoritario 53% de los trabajadores uruguayos afirma no recibir ninguna formación por parte de su empleador.
Al analizar los factores que más afectan la empleabilidad, el estudio de Randstad muestra que la falta de experiencia específica se posiciona como la principal barrera para los argentinos (38%), seguida por la edad (26%) y los cambios en el mercado laboral (16%). En contraste, la falta de actualización en conocimientos digitales o tecnológicos alcanza el 11%, lo que muestra que, si bien no es el principal condicionante percibido, la brecha de habilidades tiene un impacto directo en las oportunidades laborales.