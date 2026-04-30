El mercado demanda más habilidades a la fuerza laboral

Transformaciones

La aceleración de las transformaciones productivas y tecnológicas está haciendo cada vez más evidente el descalce de habilidades entre lo que demanda el mercado y las capacidades disponibles en la fuerza laboral, al tiempo que se acorta la vida útil de las competencias laborales como nunca antes. Así, la empleabilidad ya no depende únicamente de lo aprendido en el pasado, sino de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades en forma permanente, abrazando el paradigma del aprendizaje continuo a cualquier edad y en cualquier etapa de la carrera profesional. En este sentido, y pese a la importancia que tiene hoy la actualización permanente, la encuesta de Randstad muestra que en Argentina solo el 42% de los trabajadores realizó una capacitación formal en los últimos seis meses, un porcentaje superior al de Chile (34%) y en línea con Uruguay (41%). Al mismo tiempo, el 23% asegura no haberse capacitado formalmente desde hace más de dos años, un valor ampliamente inferior al de Chile (33%) y similar al de Uruguay (22%). Llegado este punto, el estudio identifica desafíos importantes en el rol de las organizaciones. En este sentido, solo el 13% de los trabajadores argentinos afirma que su empleador les brinda capacitación de manera constante, cifra que se ubica por debajo de lo que sucede en Chile (16%) y levemente por encima de lo que ocurre en Uruguay (11%). En el extremo opuesto, el 45% de los argentinos asegura no recibir nunca instancias de formación en su trabajo, un nivel superior al de Chile (37%) pero inferior al de Uruguay, donde un mayoritario 53% de los trabajadores uruguayos afirma no recibir ninguna formación por parte de su empleador.