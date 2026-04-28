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“Cerrar la Casa Rosada a la prensa es un retroceso grave para la democracia”, afirmó Ricardo Bussi

El legislador provincial manifestó su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y aseguró que cuando se le cierra una puerta a la prensa, se le cierra una puerta a la verdad.

RICARDO BUSSI. El líder de Fuerza Republicana rechazó la decisión de la Nación de restringir el acceso a la prensa a la Casa Rosada. RICARDO BUSSI. El líder de Fuerza Republicana rechazó la decisión de la Nación de restringir el acceso a la prensa a la Casa Rosada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ricardo Bussi presentó en la Legislatura de Tucumán un repudio contra el Gobierno nacional por restringir el acceso periodístico a la Casa Rosada, alegando un retroceso democrático.
  • Con apoyo de varios bloques, la iniciativa surge tras las limitaciones impuestas a la prensa. Bussi argumenta que estas medidas buscan evitar el control y debilitar las instituciones.
  • El debate legislativo del jueves marcará la postura provincial ante políticas nacionales. Se busca sentar un precedente sobre la transparencia y la libertad de prensa en Argentina.
Resumen generado con IA

El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana - FR) presentó un proyecto en la Legislatura para expresar un enérgico repudio a la decisión del Gobierno nacional de restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada.

La iniciativa, que será tratada el próximo jueves, cuenta con el acompañamiento de José Cano y de todos los presidentes de bloque que componen el Poder Legislativo de la provincia. “Lo que está ocurriendo es muy grave. No estamos hablando de una cuestión administrativa: estamos frente a una decisión que limita el control sobre el poder y debilita a las instituciones”, afirmó Bussi.

“Cuando se le impide a la prensa preguntar, lo que se está buscando es evitar rendir cuentas. Y una democracia sin control es una democracia más débil”, advirtió. 

En ese sentido, remarcó que la libertad de prensa no pertenece a los periodistas, sino a toda la sociedad. “Cada vez que se cierra una puerta a la prensa, se le cierra una puerta a la verdad”, dijo. 

Por último, Bussi sostuvo que ninguna justificación puede avalar este tipo de medidas. “No hay argumento válido para restringir derechos fundamentales. La transparencia no se negocia. La libertad tampoco. En la Argentina que queremos, el poder no puede esconderse ni ponerle límites a quienes tienen la responsabilidad de informar”, sentenció. 

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