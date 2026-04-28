“Cerrar la Casa Rosada a la prensa es un retroceso grave para la democracia”, afirmó Ricardo Bussi

La iniciativa, que será tratada el próximo jueves, cuenta con el acompañamiento de José Cano y de todos los presidentes de bloque que componen el Poder Legislativo de la provincia. “Lo que está ocurriendo es muy grave. No estamos hablando de una cuestión administrativa: estamos frente a una decisión que limita el control sobre el poder y debilita a las instituciones”, afirmó Bussi.