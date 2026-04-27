El Gobierno argentino condenó a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz y respaldó a EEUU e Israel

Durante su discurso, Quirno puso el foco en la consistencia de la política exterior argentina. “Nuestras decisiones no se explican por coyunturas, se sostienen en convicciones profundas que dan dirección y sentido a nuestra política exterior. Esa convicción es una de las principales motivaciones que nos da la Argentina. Nuestra consistencia es la que guía a cada una de nuestras posiciones y la que define el lugar que elegimos ocupar en el mundo. Un lugar que no admite equidistancias frente a quienes amenazan la libertad”, planteó.