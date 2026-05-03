Irán considera probable reanudar la guerra con EE.UU

Un mando militar iraní avisó ayer de que es “probable” una reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, después de que Donald Trump se dijera insatisfecho con la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto. Ambas partes observan un alto el fuego desde el 8 de abril, después de casi 40 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.