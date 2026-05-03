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Irán considera probable reanudar la guerra con EE.UU

La tensión escala en medio de negociaciones sin resultados concretos. Efecto Ormuz.

PASO EN DISPUTA. El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es la puerta por donde cruza 20% del comercio marítimo mundial, incluido el petróleo. PASO EN DISPUTA. El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es la puerta por donde cruza 20% del comercio marítimo mundial, incluido el petróleo.
Hace 3 Hs

Un mando militar iraní avisó ayer de que es “probable” una reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, después de que Donald Trump se dijera insatisfecho con la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto. Ambas partes observan un alto el fuego desde el 8 de abril, después de casi 40 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Islamabad acogió una primera ronda de conversaciones directas el 11 de abril. Pero no dio resultado, ya que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz -donde Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el paso de buques- y el programa nuclear de la república islámica.

Irán transmitió esta semana un nuevo texto a través de Pakistán, que ejerce de mediador. No se divulgaron detalles del contenido de la propuesta. Pero el presidente estadounidense, que el jueves fue informado por su ejército de las distintas opciones sobre la mesa, no tardó en desestimar esta nueva iniciativa.

“En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen”, dijo Trump el viernes a los periodistas, al culpar del estancamiento de los contactos a la “tremenda discordia” en el seno del liderazgo iraní.

“¿Queremos ir allí y simplemente arrasarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones”, respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos.

“Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo”, dijo a propósito Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.

El viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, señaló que “ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo”. Teherán está “preparado” para cualquiera de los dos escenarios, añadió.

“Ninguna estrategia”

Donald Trump tenía hasta el viernes para solicitar la autorización del Congreso de Estados Unidos a fin de continuar la guerra iniciada junto con Israel el 28 de febrero. Pero, en lugar de ello optó por enviar una carta a los líderes legislativos para notificarles que las hostilidades contra Irán “habían terminado”.

Sin embargo, varios congresistas demócratas señalaron que la presencia de fuerzas estadounidenses en la región indica lo contrario.

El USS Gerald Ford, el mayor portaviones del mundo, ya abandonó Oriente Medio, pero en la zona permanecen 20 buques de la Marina estadounidense, incluyendo otros dos portaviones.

Impacto global

Las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial. Los precios del petróleo alcanzaron esta semana un máximo en cuatro años, con el barril de Brent en 126 dólares.

Teherán cerró casi totalmente el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial. En represalia, Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El Parlamento iraní prepara una ley que colocaría el estrecho de Ormuz bajo la autoridad de las fuerzas armadas, prohibiría el paso de barcos israelíes y establecería derechos de tránsito. El gobierno estadounidense advirtió que quienes paguen un peaje a Teherán para atravesar Ormuz se expondrían a sanciones y anunció además nuevas sanciones contra los intereses iraníes.

Las perturbaciones de la guerra también son diplomáticas y llegan hasta Europa. El Pentágono anunció la retirada de unos 5.000 militares en Alemania de aquí a un año. Una reducción significativa de la presencia militar estadounidense en un continente inquieto por las ambiciones rusas y el compromiso de Estados Unidos con la OTAN.

Trump se había mostrado irritado por las declaraciones del jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, quien dijo que Washington no tiene “ninguna estrategia” en Irán, y que la república islámica ha “humillado” a la primera potencia mundial.

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