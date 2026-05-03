Trump amenazó con retirar tropas de Alemania: la importancia de las bases estadounidenses

Las tropas norteamericanas están distribuidas en unas veinte bases principales -que se elevan a unas cuarenta si se suman instalaciones menores-, concentradas sobre todo en el sur y sudoeste del país. Entre ellas sobresale la Base Aérea de Ramstein, en Renania-Palatinado, considerada la mayor instalación militar estadounidense fuera de Estados Unidos y un nodo central para operaciones hacia Oriente Medio, África y Europa del Este, consignó el sitio DW, con base en información de agencias internacionales.