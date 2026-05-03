Trump amenazó con retirar tropas de Alemania: la importancia de las bases estadounidenses

Resumen para apurados
- Trump ordenó retirar 5.000 soldados de Alemania tras un cruce con el canciller Merz por la política hacia Irán, tensando la relación militar estratégica entre ambos países.
- El Pentágono prevé concretar la salida en un año. Alemania alberga bases clave como Ramstein, esenciales para operaciones en África y Medio Oriente desde la Guerra Fría.
- La medida afecta al flanco de la OTAN y la economía local alemana. Refleja la presión de Trump sobre sus aliados y anticipa una reconfiguración de la defensa global de EE.UU.
Un nuevo cruce diplomático entre Estados Unidos (EEUU) y Alemania escaló rápidamente al terreno militar. Molesto por las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la estrategia estadounidense frente a Irán, Donald Trump respondió con dureza, cuestionó sus declaraciones y amenazó con reducir la presencia de tropas norteamericanas en territorio alemán.
“Merz ni siquiera sabe de lo que habla”, lanzó un enfadado Trump, luego de que el jefe de gobierno alemán afirmara a principios de semana que los estadounidenses “obviamente, no tienen estrategia” en su vínculo con Teherán. “Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní”, había señalado Merz, en declaraciones que provocaron la inmediata reacción de la Casa Blanca.
Poco después, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la retirada de 5.000 soldados desplegados en Alemania. “Esperamos que la retirada se complete en los próximos seis a 12 meses”, indicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado difundido el viernes. Actualmente, entre 35.000 y 39.000 militares estadounidenses permanecen destinados en ese país.
No es la primera vez que Trump pone sobre la mesa una reducción parcial del contingente militar en Alemania. Sin embargo, la presencia estadounidense en suelo alemán tiene un peso estratégico clave mucho más allá de sus fronteras.
Las tropas norteamericanas están distribuidas en unas veinte bases principales -que se elevan a unas cuarenta si se suman instalaciones menores-, concentradas sobre todo en el sur y sudoeste del país. Entre ellas sobresale la Base Aérea de Ramstein, en Renania-Palatinado, considerada la mayor instalación militar estadounidense fuera de Estados Unidos y un nodo central para operaciones hacia Oriente Medio, África y Europa del Este, consignó el sitio DW, con base en información de agencias internacionales.
Junto a Ramstein, la base de Spangdahlem cumple un rol operativo de combate, con un escuadrón de cazas F-16 preparado como fuerza de reacción rápida ante crisis o conflictos. A nivel estratégico, Stuttgart alberga los cuarteles generales del Mando Europeo (Eucom) y del Mando de África (Africom), mientras que Wiesbaden coordina las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa y África, además de programas de entrenamiento y envíos de armamento.
Otros puntos clave son Grafenwöhr y Hohenfels, en Baviera, donde funciona uno de los centros de entrenamiento militar más importantes de Europa, y la base aérea de Büchel, señalada como el único emplazamiento de armas nucleares estadounidenses en Alemania, aunque sin confirmación oficial.
La extensa red militar estadounidense en Alemania tiene raíces en la posguerra y en la posterior Guerra Fría, cuando Alemania Occidental se convirtió en un aliado central de Washington frente al bloque soviético. Aunque el número de soldados fue disminuyendo desde entonces, la ubicación geográfica alemana sigue siendo estratégica para las operaciones de Estados Unidos y para el flanco oriental de la OTAN.
Además de su valor militar, las bases tienen un fuerte impacto económico regional: más de 10.000 alemanes trabajan directamente para el Ejército estadounidense y decenas de miles de empleos dependen de manera indirecta de esa presencia. Solo la Comunidad Militar de Kaiserslautern aporta hasta 3.500 millones de euros anuales a la economía local.