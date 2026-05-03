Secciones
SociedadActualidad

Sexualmente hablando: Sexo en lugares públicos
Sexualmente hablando: Sexo en lugares públicos
Por Inés Páez de la Torre Hace 4 Hs

Hay personas que se atreven a tener relaciones sexuales en lugares públicos. No es algo nuevo: plazas, parques, baños, el asiento de atrás del auto, la playa, la sala del cine, un ascensor… el imaginario colectivo ha construido toda clase de fantasías al respecto. De ahí que se vean reflejadas en libros, películas, cómics, etcétera.

Pero ¿cuáles son los motivos para incurrir en estas transgresiones? Algunos dicen haberse dejado llevar por el “calor” del momento, mientras que otros lo justifican por no contar con un espacio privado ni con los medios suficientes para pagar uno. Aunque también están los que intencionalmente buscan hacerlo, porque les resulta excitante. En esta última acepción se inscribe el llamado “dogging”: término referido a la práctica sexual de tener relaciones en lugares públicos -generalmente, de forma anónima- y hasta de contar con algún espectador.

El vocablo proviene de “dog” (“perro”, en inglés) y al parecer se popularizó en los años ‘70 en el Reino Unido, ya que los “mirones” sacaban a pasear al perro por ciertas zonas en las que era sabido que podía encontrarse gente teniendo sexo. Por eso surgió “cancaneo” como traducción al español: palabra que en su origen designaba la acción de caminar sin objetivo o “vagar”. Y que luego derivó en la idea de que se buscaba tener un encuentro sexual en ese paseo.

Otra versión sugiere el hecho de comportarse “como los perros”, que se aparean en cualquier lugar, sin importar quién tienen alrededor. O, sencillamente, que alude a la postura sexual “del perrito”, adoptada con frecuencia en estas situaciones.

Si bien existen opiniones que conectan esta práctica con ciertas parafilias -exhibicionismo, voyeurismo-, hay una diferencia importante: en el caso del “dogging” está presente el consentimiento entre las partes. De hecho, estos encuentros son producto de un acuerdo (ya sean casuales, o que se hayan pactado previamente).

Peligros y delitos

Previsiblemente, las nuevas tecnologías facilitan cada vez más este tipo de “citas” (por lo general son acordadas por Internet, a través de apps o de redes sociales). Por eso, nunca se insistirá demasiado en los riesgos de reunirse con personas desconocidas, ya que, detrás de la propuesta de sexo casual y sin compromiso -en la que ya es recomendable tener ciertas precauciones, como el uso de preservativo-, pueden esconderse otro tipo de intenciones y peligros.

Por otro lado, no está de más recordar que nuestro Código Penal, en su artículo 129, prevé multas, y hasta prisión, por ejecutar o hacer ejecutar a otros “exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
1

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
2

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera
3

Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja
4

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Se viene un evento con foco sobre el sector granario
5

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Ranking notas premium
La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
1

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)
2

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”
3

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
4

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

El país se autodeclaró libre de influeza aviar, luego de que el Senasa cerró el último evento

El país se autodeclaró libre de influeza aviar, luego de que el Senasa cerró el último evento

El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

El agro y las herramientas tecnológicas

El agro y las herramientas tecnológicas

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Comentarios