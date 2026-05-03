Sexualmente hablando: Sexo en lugares públicos

El vocablo proviene de “dog” (“perro”, en inglés) y al parecer se popularizó en los años ‘70 en el Reino Unido, ya que los “mirones” sacaban a pasear al perro por ciertas zonas en las que era sabido que podía encontrarse gente teniendo sexo. Por eso surgió “cancaneo” como traducción al español: palabra que en su origen designaba la acción de caminar sin objetivo o “vagar”. Y que luego derivó en la idea de que se buscaba tener un encuentro sexual en ese paseo.