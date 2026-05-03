La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

Existe una creencia instalada -y peligrosa-: que la jubilación será suficiente para sostener el nivel de vida alcanzado durante la etapa activa. La realidad, cuando analizamos las liquidaciones concretas, demuestra exactamente lo contrario. En esta columna quiero explicarlo de manera simple y directa: cómo se calcula una jubilación en Argentina y por qué, en la mayoría de los casos, resulta insuficiente.