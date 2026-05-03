El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

El contraste se vuelve más evidente si se piensa en otros casos recientes. En Barbie, por ejemplo, la elección de Dua Lipa no solo acompañaba la película, sino que salía de la pantalla, se volvía pegadiza, reconocible, parte de la experiencia. Acá, en cambio, no hay una canción de las nuevas que uno probablemente quiera volver a escuchar al salir del cine, que quede asociada a la película o que la extienda más allá de la escena.