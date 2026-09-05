DeportesMotores

Un viaje a Uganda, un sponsor y U$S200.000: la trama inesperada detrás del salto de Pierre Gasly a la F1

El piloto de Alpine contó cómo, en su etapa previa a la Fórmula 1, viajó a Uganda en busca de financiamiento y terminó envuelto en una situación tan insólita como reveladora del lado más crudo del automovilismo.

Foto tomada por Pierre Gasly en Uganda.
Foto tomada por Pierre Gasly en Uganda.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly reveló que en 2016 viajó a Uganda en busca de U$S 200.000 de patrocinio urgente para asegurar su butaca en la GP2 y llegar a la Fórmula 1.
  • Con escaso apoyo de Red Bull, viajó con su madre entre revueltas electorales para ver a un inversor ausente cuyo emisario le ofreció pagar en lingotes de oro.
  • El caso expone la crisis de costos en el automovilismo formativo, donde familias arriesgan todo ante mínimas chances de alcanzar la Fórmula 1 actual.
Resumen generado con IA

Mucho antes de consolidarse en la Fórmula 1, Pierre Gasly estuvo dispuesto a cruzar cualquier límite para sostener su carrera. Literalmente.

En una entrevista con The Athletic, el piloto francés recordó uno de los episodios más desconcertantes de su camino a la elite: un viaje exprés a Uganda, motivado por la promesa de un inversor dispuesto a cubrir el dinero que le faltaba para competir en 2016.

En aquel momento, Gasly estaba frente a una temporada decisiva en la GP2 (hoy Fórmula 2). El respaldo de Red Bull no alcanzaba y la presión era total: debía pelear el título o quedaba fuera del programa. Necesitaba reunir unos U$S200.000 con urgencia.

La oportunidad apareció en forma de correo electrónico. Un supuesto empresario, con negocios entre Rusia y África, ofrecía el dinero. La condición era tajante: viajar de inmediato a Uganda, en medio de un contexto político tenso por elecciones.

Gasly no dudó. Voló acompañado por su madre. Su padre, en cambio, se quedó en Francia, preocupado.

El contraste entre la promesa y la realidad empezó apenas aterrizaron en el aeropuerto de Entebbe. Según relató el propio piloto nadie los estaba esperando. No había chofer, ni contacto, ni señales del empresario. Terminaron tomando un taxi improvisado que, a los pocos metros, debió detenerse porque las ruedas estaban desinfladas.

Pero lo más impactante no fue eso. El país atravesaba un clima electoral convulsionado. En el trayecto hacia Kampala, madre e hijo se encontraron con controles militares, rutas bloqueadas y focos de disturbios. “Había militares por todas partes, carreteras cerradas y fuego en algunos puntos”, contó Gasly en esa entrevista, describiendo una escena que estaba muy lejos de cualquier negociación empresarial.

Finalmente llegaron al hotel donde se suponía que iban a reunirse con el inversor. Pero nunca apareció. Esa noche, la incertidumbre reemplazó a la expectativa.

Al día siguiente, el supuesto empresario volvió a postergar el encuentro y envió en su lugar a un abogado. La situación, lejos de aclararse, se volvió aún más confusa. El representante no tenía información concreta sobre el acuerdo y, en medio de la conversación, propuso una salida tan insólita como poco confiable: entregar el dinero en lingotes de oro.

“Nos negamos”, recordó Gasly. “No soy comerciante de oro”.

La escena terminó de confirmar lo que ya intuían. “Buscábamos dinero y terminamos perdiéndolo”, resumió.

Más allá de lo anecdótico, el episodio expone un problema estructural del automovilismo. También en diálogo con ese medio, Gasly advirtió sobre la presión económica que enfrentan los jóvenes pilotos. Según una investigación citada de BBC Sport, los costos para llegar a la F1 se triplicaron en la última década.

Un viaje a Uganda, un sponsor y U$S200.000: la trama inesperada detrás del salto de Pierre Gasly a la F1

Gasly lo plantea sin rodeos: muchas familias comprometen años de su vida por una posibilidad mínima de éxito. “Puede que tengas un uno o dos por ciento de chances”, explicó. 

Paradójicamente, meses después de aquel viaje fallido, logró lo que necesitaba: financiamiento, estabilidad y el título de GP2 en 2016, el paso decisivo hacia la Fórmula 1.

Hoy, ya consolidado en Alpine, mira hacia atrás con otra perspectiva. Aquella experiencia, que pudo haber terminado mucho peor, terminó funcionando como una advertencia.

“No estoy seguro de tener mucho interés en conocer a ese tipo ahora”, ironizó. “Ni siquiera estoy seguro de que exista”.

En un deporte en el que el talento no siempre alcanza, su historia deja una certeza: el camino a la Fórmula 1 no solo se corre en la pista. Y a veces, también se juega al borde del riesgo. 

Temas FranciaFórmula 1Pierre Gasly
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo total en la F1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez y hubo un tenso cara a cara en vivo

Escándalo total en la F1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez y hubo un tenso cara a cara en vivo

GP de Monza: por qué Alpine dominó con Pierre Gasly y Franco Colapinto fue protagonista en la clasificación

GP de Monza: por qué Alpine dominó con Pierre Gasly y Franco Colapinto fue protagonista en la clasificación

Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

Lo más popular
Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado
1

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario
2

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas
3

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas
4

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?
5

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas
2

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
4

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran
5

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Más Noticias
Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei

Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado agradable, con una máxima de 22°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado agradable, con una máxima de 22°C

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

Alerta amarilla en 12 provincias: se pronosticaron vientos de hasta 100 kilómetros por hora

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

Comentarios