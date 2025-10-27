Pierre Gasly coincidió con Franco Colapinto y expuso las decisiones de Alpine tras el GP de México de Fórmula 1

El piloto francés, que largó 18°, había tenido un buen arranque y llegó a ubicarse 15°, pero pronto perdió todo lo ganado. Inició con neumáticos medios y completó un extenso relevo con los blandos (37 vueltas, la mayor cantidad entre todos los pilotos), una decisión que, según admitió, no fue la que el equipo tenía prevista. “Hubo un par de estrategias que evaluamos y esta no era la que apuntábamos inicialmente. Necesito revisarlo con el equipo para entender por qué. Al final, simplemente somos demasiado lentos”, resumió.