Pierre Gasly coincidió con Franco Colapinto y expuso las decisiones de Alpine tras el GP de México de Fórmula 1

El descontento de Pierre Gasly con la estrategia de Alpine en el Gran Premio de México volvió a quedar en evidencia. El francés finalizó en el puesto 15, apenas por delante de su compañero Franco Colapinto, en una carrera en la que ambos quedaron lejos de los puntos y el equipo volvió a ocupar las últimas posiciones de la grilla.
Gasly fue claro al evaluar el rendimiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez: “Quiero repasar exactamente por qué hicimos este stint tan largo con blandos, porque sabemos que degradamos más que los demás. No da la sensación de que hayamos aprovechado al máximo la carrera”, explicó a los medios presentes en el paddock.
El piloto francés, que largó 18°, había tenido un buen arranque y llegó a ubicarse 15°, pero pronto perdió todo lo ganado. Inició con neumáticos medios y completó un extenso relevo con los blandos (37 vueltas, la mayor cantidad entre todos los pilotos), una decisión que, según admitió, no fue la que el equipo tenía prevista. “Hubo un par de estrategias que evaluamos y esta no era la que apuntábamos inicialmente. Necesito revisarlo con el equipo para entender por qué. Al final, simplemente somos demasiado lentos”, resumió.
La frustración del francés se entiende: Alpine no logra encontrar respuestas y cada fin de semana parece repetir los mismos errores. “Hice una buena salida, adelanté a dos o tres coches, pero en cinco o seis vueltas me pasaron y quedamos solos atrás. Fue una carrera muy larga”, contó.
El contraste con otros equipos también fue evidente. Gasly se mostró sorprendido al ver al británico Oliver Bearman, de Haas, terminar en el cuarto lugar. “Me pregunto cómo antes podíamos pelear con esos autos. Ahora estamos muy lejos de eso. Es doloroso, pero hay que aguantar los cuatro fines de semana que quedan y pensar en algo más alentador para el futuro”, dijo.
Pese al mal momento, el francés aseguró que mantiene la motivación, aunque no oculta su incomodidad. “Estoy motivado, pero no disfruto estar último ni correr sin peleas. Es solo una carrera contra uno mismo. Siento que dejamos 10 o 15 segundos en el camino. No estamos sacando el máximo de lo que tenemos”, admitió.
Por su parte, Colapinto, coincidió con el diagnóstico de su compañero. El argentino apostó por una estrategia diferente, con neumáticos duros desde la largada, y reconoció haber sufrido por la falta de adherencia. “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde. Una carrera sin mucho ritmo, muy larga para nosotros”, expresó.
Ambos pilotos miran ahora hacia el Gran Premio de Brasil, que se correrá entre el 7 y el 9 de noviembre en Interlagos. Gasly espera que el equipo logre un pequeño paso adelante. Colapinto, en cambio, lo vive como una cita especial. “Brasil es el Gran Premio de casa. Va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de disfrutarlo con ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado”, manifestó.