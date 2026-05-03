Secciones
EconomíaNoticias económicas

Fondo de Asistencia Laboral: un punto de inflexión para el mercado de capitales

Reinserción de un inversor institucional clave para el mercado.

Hace 3 Hs

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el marco de la reforma laboral de 2026, podría convertirse en un cambio estructural para el mercado financiero argentino, al reintroducir un actor clave que el sistema perdió hace más de una década: el inversor institucional de largo plazo. Según Javier Casabal, Sr Fixed Income Strategist en Adcap Grupo Financiero, la desaparición de las AFJP en 2008 -en simultáneo con la crisis subprime- dejó al mercado local sin su principal demandante de activos de largo plazo. “Mientras otros países como Brasil lograron recuperar rápidamente el valor de sus activos, Argentina quedó rezagada, con un sistema enfocado casi exclusivamente en liquidez de corto plazo y cobertura frente a inflación o devaluación”, acota.

“Desde entonces, el mercado se redujo a instrumentos de corto plazo. Eso generó un descalce entre el ahorro -que es corto- y las necesidades de financiamiento de la economía real, que son de largo plazo”, señala Casabal. En este contexto, los FAL -que cuando se implementen recibirán parte de los aportes de las empresas de su masa salarial para cubrir futuras indemnizaciones- podrían modificar esa dinámica. Al canalizar esos recursos hacia vehículos de inversión administrados por entidades financieras, se genera una masa de capital estable, creciente y con vocación de largo plazo.

“Estos fondos tienen el potencial de convertirse en ese inversor que hoy falta: uno capaz de financiar proyectos de largo plazo, desde infraestructura hasta crédito hipotecarioˮ, explica. Además, su impacto no se limitaría al financiamiento. Casabal destaca que este tipo de inversor también puede desempeñar un rol clave en la estabilidad del mercado.

Como ejemplo, recuerda la corrida contra los bonos ajustados por inflación en junio de 2022, cuando la falta de compradores estructurales amplificó la caída de precios.

“Si hubieran existido fondos con horizonte de largo plazo, podrían haber absorbido parte de esa volatilidad comprando activos a precios deprimidos. Probablemente, la intervención del Banco Central no habría sido necesaria en la misma magnitudˮ, afirma.

En el corto plazo, el desarrollo de estos fondos podría incluso habilitar emisiones más largas por parte del Tesoro, tanto en pesos como eventualmente en dólares. Dado el vínculo de los salarios con la inflación, se espera que los instrumentos ajustados por CER sean los principales beneficiarios en una primera etapa. Si la regulación entrara en vigor en julio, desde Adcap Grupo Financiero estimamos que para mayo de 2027 los Fondos FAL alcanzarían en tamaño a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Cobertura CER y continuarían creciendo hasta representar, hacia fines de 2027, el 32% de los FCI administrados de Renta Fija en Pesos.

Temas Reforma laboral
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
10 claves que las empresas deben saber sobre el nuevo fondo de indemnizaciones

10 claves que las empresas deben saber sobre el nuevo fondo de indemnizaciones

Fondo de Asistencia Laboral: un esquema que transforma pasivos en aportes graduales

El presidente de la cámara de perfumerías cierra su local: Apoyo al gobierno, aunque me vaya mal

El presidente de la cámara de perfumerías cierra su local: "Apoyo al gobierno, aunque me vaya mal"

Día del Trabajador: la flexibilidad es el nuevo salario

Día del Trabajador: la flexibilidad es el nuevo "salario"

Monotributo: desde mayo varias categorías pagarán más de $100.000 por mes

Monotributo: desde mayo varias categorías pagarán más de $100.000 por mes

Lo más popular
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
1

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
2

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera
3

Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja
4

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Se viene un evento con foco sobre el sector granario
5

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Ranking notas premium
La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
1

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)
2

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”
3

Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda”

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
4

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

El país se autodeclaró libre de influeza aviar, luego de que el Senasa cerró el último evento

El país se autodeclaró libre de influeza aviar, luego de que el Senasa cerró el último evento

El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

El agro y las herramientas tecnológicas

El agro y las herramientas tecnológicas

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Se viene un evento con foco sobre el sector granario

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Comentarios