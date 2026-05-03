Fondo de Asistencia Laboral: un punto de inflexión para el mercado de capitales

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el marco de la reforma laboral de 2026, podría convertirse en un cambio estructural para el mercado financiero argentino, al reintroducir un actor clave que el sistema perdió hace más de una década: el inversor institucional de largo plazo. Según Javier Casabal, Sr Fixed Income Strategist en Adcap Grupo Financiero, la desaparición de las AFJP en 2008 -en simultáneo con la crisis subprime- dejó al mercado local sin su principal demandante de activos de largo plazo. “Mientras otros países como Brasil lograron recuperar rápidamente el valor de sus activos, Argentina quedó rezagada, con un sistema enfocado casi exclusivamente en liquidez de corto plazo y cobertura frente a inflación o devaluación”, acota.