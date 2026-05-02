Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera

Para la campaña en curso, los viveros deben formalizar sus solicitudes mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD). La evaluación de las presentaciones está a cargo de la regional NOA del Inase, que verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos. En situaciones en que la demanda supere la capacidad operativa anual del laboratorio, se aplicarán criterios de priorización.