Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera

El Centro de Saneamiento de Citrus de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) comunica a los viveros citrícolas que está próximo a iniciarse el servicio de diagnóstico de enfermedades del grupo psorosis en plantas candidatas a madre semillera, en el marco del Programa Nacional de Certificación de Cítricos -resolución 458/2023 del Instituto Nacional de Semillas (Inase)-.
Las plantas madre semilleras constituyen la base del sistema de producción fiscalizada de semillas botánicas de portainjertos cítricos, por lo que deben cumplir con los requisitos de identidad genética, trazabilidad y sanidad establecidos por la normativa en vigencia. Entre las condiciones exigidas se incluyen: correspondencia varietal o específica, ausencia de sintomatología compatible con enfermedades sistémicas, implantación en lotes diferenciados y disponibilidad de documentación respaldatoria del origen del material de propagación.
En relación con la sanidad, es obligatoria la certificación negativa para enfermedades del grupo psorosis, considerando su posible transmisión por semilla. Este diagnóstico debe ser efectuado por laboratorios autorizados por el Inase, siendo el Centro de Saneamiento de Citrus de la Eeaoc el referente regional para su ejecución.
La permanencia de las plantas dentro del sistema de certificación está condicionada al mantenimiento de su identidad genética y a la validación periódica de su estatus sanitario, la cual debe renovarse cada ocho años conforme a lo establecido por la resolución 63/2022 del Inase.
Para la campaña en curso, los viveros deben formalizar sus solicitudes mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD). La evaluación de las presentaciones está a cargo de la regional NOA del Inase, que verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos. En situaciones en que la demanda supere la capacidad operativa anual del laboratorio, se aplicarán criterios de priorización.
Una vez aprobadas las solicitudes, se coordinará la extracción oficial de muestras, las cuales serán remitidas en forma codificada al laboratorio para su procesamiento.
El diagnóstico se realiza mediante la técnica biológica de indexado por injerto sobre plantas indicadoras de naranjo dulce, bajo condiciones controladas de invernadero. Este procedimiento se inicia en el período mayo-junio y se extiende durante ocho a 10 meses, con evaluación de múltiples brotaciones para la detección de sintomatología.
Cabe destacar que esta metodología permite, además, la detección de otros agentes asociados transmisibles por semilla, tales como concave gum, crinkly leaf, infectious variegation, impietratura, manchas anulares y cristacortis.
Se recuerda que los viveros interesados deben contar con inscripción vigente en el Inase y en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación (Renfo) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Se recomienda iniciar las gestiones con la debida anticipación, considerando los tiempos biológicos del ensayo y la capacidad operativa del sistema.