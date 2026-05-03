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10 claves que las empresas deben saber sobre el nuevo fondo de indemnizaciones

Florencia Linares, líder comercial en Amauta Inversiones, responde algunas de las dudas que las PyME aún tienen respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

10 claves que las empresas deben saber sobre el nuevo fondo de indemnizaciones
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

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