EconomíaNoticias económicas 10 claves que las empresas deben saber sobre el nuevo fondo de indemnizaciones Florencia Linares, líder comercial en Amauta Inversiones, responde algunas de las dudas que las PyME aún tienen respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Reforma laboral Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Fondo de Asistencia Laboral: un esquema que transforma pasivos en aportes graduales Fondo de Asistencia Laboral: un punto de inflexión para el mercado de capitales ¿Qué operaciones se están cerrando hoy en el mercado? "Se terminó el comprador impulsivo" Lo más popular Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO Citrus: abren un servicio de diagnóstico clave para plantas candidatas a madre semillera Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja Se viene un evento con foco sobre el sector granario Ranking notas premium La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte” Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender) Chikungunya en carne propia: “No podía levantarme de la cama, ese fue el momento en que pedí ayuda” Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO