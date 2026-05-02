Se viene un evento con foco sobre el sector granario

En la actualidad que se vive a nivel global, la eficiencia productiva y la toma de decisiones agronómicas ocupan el centro de la escena. Por tal motivo se llevará adelante el Congreso de Ecofisiología y Manejo Agronómico en Cultivos de Granos. “El evento se realizará el 4 y 5 de junio en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, y marcará el punto de partida hacia la dirección apuntada”, sostuvo Lucas Cazado, uno de los organizadores de la actividad.