Se viene un evento con foco sobre el sector granario

En la actualidad que se vive a nivel global, la eficiencia productiva y la toma de decisiones agronómicas ocupan el centro de la escena. Por tal motivo se llevará adelante el Congreso de Ecofisiología y Manejo Agronómico en Cultivos de Granos. “El evento se realizará el 4 y 5 de junio en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, y marcará el punto de partida hacia la dirección apuntada”, sostuvo Lucas Cazado, uno de los organizadores de la actividad.
Según explicó, se trata de un espacio de actualización y de intercambio para profesionales, técnicos, investigadores, estudiantes y empresas vinculadas al sistema productivo, donde se integrará ecofisiología, manejo agronómico y tecnologías aplicadas, con foco en generar herramientas concretas para manejar la eficiencia, el rendimiento y la sustentabilidad de los cultivos.
“Este evento sumará una propuesta disruptiva con la participación de Beltrán Briones en el cierre, con un enfoque orientado al desarrollo personal y estratégico dentro del agro.
Estas jornadas técnicas son organizadas integramente por Suena a Campo y por Cazado.
El objetivo de este año es profundizar en temáticas que complementen lo que fue la Jornada de Actualización Técnica en Protección de Cultivos realizada en 2025, buscando en esta oportunidad que el perfil académico del evento sea el pilar fundamental.
Cazado indicó que se repite el lugar del evento porque buscan un espacio donde la formación y el intercambio técnico tengan un lugar central y la facultad nos permite amplitud, recursos y la posibilidad de integrar actividades prácticas y teóricas.
El congreso está orientado a profesionales en formación, ingenieros recién graduados y asesores técnicos con experiencia en la actividad, aunque también mantiene las puertas abiertas a productores y público general interesado en la temática. La estructura del encuentro estará compuesta por seis minicursos especializados, siguiendo el formato que cosechó gran aceptación en la edición anterior.
Los contenidos abarcarán la ecofisiología de cultivos de maíz, soja y poroto, junto con espacios dedicados a plantabilidad y tecnología de siembra, manejo de la nutrición, y un módulo específico centrado en protección de cultivos. Cada minicurso contará con dos docentes: uno de perfil académico y otro con experiencia eminentemente técnica.
En este sentido, Gabriela Medina, de Suena a Campo, indicó que ese equilibrio entre teoría y práctica es clave para que el participante pueda llevarse herramientas reales para su trabajo cotidiano.
Además de los minicursos, habrá conferencias en el auditorio general y simposios. Estas charlas buscarán integrar los contenidos técnicos y ofrecer una visión completa para que los asistentes puedan reflexionar sobre cómo diseñar un lote de producción desde el inicio hasta la cosecha. Cazado dijo, finalmente, que uno de los ejes del congreso es ayudar al productor a pensar su campo de manera integral. “Creemos que el diálogo entre todos los participantes es clave”, afirmó.