Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Uno de los momentos centrales del programa técnico será la presentación de los “mapas de la calidad del grano de soja en Argentina”, en la que se compartirán los resultados finales de un trabajo desarrollado durante tres años sobre la calidad intrínseca de la soja argentina. El estudio identificó distintas regiones productivas y analizó los valores del aceite, proteína, profat y aminoácidos, determinantes para la calidad de la harina de soja, principal producto exportador del país. El trabajo fue realizado por técnicos de Acsoja, Asaga, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara de la Industria Aceitera Argentina.