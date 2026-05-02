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Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja

Se llevará a cabo el 30 de junio, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Nueva edición del seminario anual de la cadena de la soja
Hace 8 Hs

Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, el 30 de junio se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) una nueva edición del Seminario Anual de la Cadena de la Soja. El encuentro funcionará de antesala para el evento global, previsto para abril del año que viene.

Esta edición del Seminario Anual de la Cadena de la Soja será una jornada estratégica, que convocará a referentes de toda la cadena productiva, industrial, científica e institucional del país.

Organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), el programa abordará los principales desafíos y oportunidades del complejo sojero, con una agenda que integrará innovación, producción, mercados, infraestructura e industria.

La jornada comenzará con el “Panel de Insumos: actualidad en semillas”, en el cual empresas del sector presentarán novedades tecnológicas, desarrollos recientes y una mirada sobre la coyuntura de la investigación en soja.

Uno de los momentos centrales del programa técnico será la presentación de los “mapas de la calidad del grano de soja en Argentina”, en la que se compartirán los resultados finales de un trabajo desarrollado durante tres años sobre la calidad intrínseca de la soja argentina. El estudio identificó distintas regiones productivas y analizó los valores del aceite, proteína, profat y aminoácidos, determinantes para la calidad de la harina de soja, principal producto exportador del país. El trabajo fue realizado por técnicos de Acsoja, Asaga, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara de la Industria Aceitera Argentina.

Además, habrá conferencias internacionales enfocadas en mejoramiento genético, genómica y su impacto global, con la participación de destacados especialistas de Canadá y Brasil. Entre ellos, Itsvan Rajcan (Canadá), presidente del Comité Continuo de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja, y Ricardo Vilela Abdelnoor, su ex presidente, investigador de Embrapa y reconocido biotecnólogo.

También se desarrollará el panel “Actualidad de la Producción”, con participación de representantes de la Mesa de Enlace, donde se analizará la coyuntura de cara a la campaña 2026/27: costos, márgenes, adopción tecnológica, presión impositiva y el impacto de un escenario internacional volátil.

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