“Por fin me acompañó el auto”: Colapinto explicó su P8 en la clasificación de Miami

“Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras”, expresó Franco Colapinto ante la prensa, con una mezcla de alivio y confianza. El argentino destacó su evolución en el circuito: “Hice un buen trabajo ayer en una pista que no conocía, hoy una pista que conocía un poco más, empecé a empujar un poco más y empecé a encontrar un par de cosas. Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía”.