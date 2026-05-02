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“Por fin me acompañó el auto”: Colapinto explicó su P8 en la clasificación de Miami

El piloto argentino volvió a meterse en la Q3, largará octavo en el GP de Miami y destacó el rendimiento de su Alpine tras un fin de semana en crecimiento.

Franco Colapinto hablando con la prensa después de la clasificación. Franco Colapinto hablando con la prensa después de la clasificación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto (Alpine) clasificó octavo para el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 tras una sólida actuación este sábado, destacando la mejora en el rendimiento de su auto.
  • Tras finalizar décimo en la Sprint, el argentino logró meterse en la Q3 a pesar de no contar con la actualización en el alerón trasero que sí utilizó su compañero Pierre Gasly.
  • Este resultado confirma el crecimiento de Colapinto en el equipo Alpine y su rápida adaptación a circuitos desconocidos, posicionándolo para sumar puntos en la carrera principal.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto confirmó su gran momento en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026 y largará desde el octavo puesto en la carrera principal, luego de una clasificación sólida que volvió a mostrar su crecimiento dentro de Alpine. El piloto argentino, que había terminado décimo en la Sprint, sostuvo el rendimiento a lo largo de todo el sábado y se mostró conforme con su trabajo.

“Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras”, expresó Franco Colapinto ante la prensa, con una mezcla de alivio y confianza. El argentino destacó su evolución en el circuito: “Hice un buen trabajo ayer en una pista que no conocía, hoy una pista que conocía un poco más, empecé a empujar un poco más y empecé a encontrar un par de cosas. Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía”.

Diferencias

Uno de los puntos que marcó fue la diferencia técnica dentro del equipo. Mientras Pierre Gasly cuenta con un alerón trasero actualizado, Colapinto explicó cómo condiciona eso su rendimiento: “Obviamente que el alerón trasero me va a ayudar mucho en una pista especialmente con tan poco grip atrás que vas patinando tanto. Hubiera ayudado un montón, pero nada. Creo que lo maximicé con lo que teníamos. Doble Q3 para el equipo. Es un gran día para mí y para el equipo”.

Adaptación

Más allá de los detalles técnicos, el bonaerense también dejó una lectura interesante sobre su adaptación a los circuitos: “En los circuitos callejeros y los que no conozco por alguna razón ando mejor. Este año no conocía ningún circuito, así que eso fue difícil desde el principio, pero eso ahora se acaba”.

En su análisis final, Colapinto volvió a poner el foco en el balance general del día: “Fue un buen día, la carrera Sprint fue difícil. Entendimos un poco el por qué. Creo que tener más carga atrás en el alerón ayuda mucho y peleamos bastante con eso, porque con las vueltas va empeorando. Estoy contento con el día de hoy, con mi Qualy. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones”.

Con otro paso firme en clasificación y cada vez más cómodo en el auto, Colapinto se posiciona como una de las piezas en ascenso dentro del pelotón medio y llega a la carrera con argumentos para ilusionarse.

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