Radiografía del salto de Colapinto: P8 en la clasificación del GP de Miami y señales de evolución en Alpine

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 no es una carrera más en el calendario. Llega después de un parón de cinco semanas forzado por la guerra en Medio Oriente, que obligó a cancelar las fechas de Baréin y Arabia Saudita. Ese tiempo, lejos de ser un descanso, se convirtió en un laboratorio para las escuderías. Y en ese contexto, el rendimiento de Franco Colapinto adquiere otra dimensión: lo que mostró el argentino en la clasificación y en el inicio del fin de semana no es casualidad, sino el resultado de un proceso que empieza a consolidarse.