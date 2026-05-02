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Cardenales dio el batacazo frente a Universitario; Tucumán Rugby venció con lo justo a Jockey

Los “Purpurados” sorprendieron en Ojo de Agua y se metieron en la pelea, mientras que el “Verdinegro” ganó un duelo ajustado; la tabla se comprimió y la lucha por las semifinales del Anual Tucumano está al rojo vivo.

BATACAZO. Cardenales venció a Universitario en Ojo de Agua. BATACAZO. Cardenales venció a Universitario en Ojo de Agua. Foto de Christian Mas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cardenales venció 32-17 a Universitario y Tucumán Rugby superó 23-20 a Jockey en partidos pendientes del Anual Tucumano en Ojo de Agua, buscando clasificar a las semifinales.
  • La victoria de Cardenales lo acerca al Regional, mientras que Tucumán Rugby mantuvo la punta junto a Natación tras ganar con lo justo a un Jockey que rescató un punto bonus.
  • Con la clasificación comprimida entre el tercer y séptimo puesto, la próxima jornada será vital con cruces directos como Universitario-Tucumán Rugby y Natación-Lawn Tennis.
Resumen generado con IA

La puesta al día del Anual Tucumano de Rugby dejó mucho más que resultados pendientes: movió el tablero. En los encuentros correspondientes a la fecha 2, Cardenales protagonizó el gran golpe de la jornada al imponerse 32-17 sobre Universitario Rugby Club en Ojo de Agua, mientras que Tucumán Rugby se quedó con un triunfo trabajado por 23-20 frente a Jockey.

El éxito de Cardenales no solo sorprendió por el rival, sino también por el impacto en la tabla. Los “Purpurados” sumaron puntos clave que los dejan cerca de meterse en zona de clasificación al próximo Regional, reservado para los ocho mejores del certamen. En un torneo corto y muy parejo, cada victoria empieza a pesar más de lo habitual.

Por su parte, Tucumán Rugby logró sostener su lugar en la cima con una victoria ajustada. El “Verdinegro” debió trabajar hasta el final para superar a un Jockey que, pese a la derrota, rescató un punto bonus defensivo al caer por menos de siete unidades de diferencia. Ese detalle también suma en una tabla que se muestra cada vez más apretada.

La consecuencia directa de estos resultados es una clasificación comprimida. Entre el tercero, Huirapuca (12 puntos), y el séptimo, Cardenales (8), hay apenas cuatro unidades de diferencia. Un margen mínimo que deja abierta la pelea por los lugares en semifinales.

En lo más alto, Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby lideran con 18 puntos, seguidos por Huirapuca (12), Tucumán Lawn Tennis y Universitario (11), Los Tarcos (9), Cardenales (8), Lince (7) y Jockey (2).

Con este panorama, la próxima fecha promete ser determinante. Habrá cruces directos entre equipos que pelean arriba, como Universitario ante Tucumán Rugby y Natación frente a Lawn Tennis. Además, Lince recibirá a Huirapuca y Los Tarcos se medirá con Jockey en duelos que pueden seguir moviendo posiciones.

El Anual entró en una etapa de máxima tensión competitiva. Y después de esta jornada, quedó claro: cualquiera le puede ganar a cualquiera.

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