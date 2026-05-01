Natación venció 57-49 a Los Tarcos y se subió a la cima del Anual

Resumen para apurados
- Natación venció 57-49 a Los Tarcos en un partido pendiente del Torneo Anual de rugby. Con este triunfo, el equipo alcanzó los 18 puntos y se posicionó como único líder del certamen.
- Tras un primer tiempo dominado por Los Tarcos (31-16), Natación mostró carácter en el complemento para revertir el marcador. Fue el encuentro con más puntos de todo el torneo (106).
- La victoria consolida a los 'Blancos' en la cima hacia las semifinales. Los Tarcos mantiene su lucha por ingresar al Regional y mantenerse en la pelea por los primeros ocho puestos.
El rugby es un deporte de momentos. No alcanza con un inicio arrollador ni con una primera mitad eficaz. Es un juego cambiante, que se vive (y se disfruta) durante 80 minutos. Eso fue exactamente lo que ofrecieron Natación y Gimnasia y Los Tarcos: una batalla vibrante, sin dueño claro, con tries, penales, errores y cambios de dominio constantes. El dato lo resume todo: 106 puntos en total, el único partido del Anual que superó esa cifra. Un espectáculo puro que terminó 57-49 a favor de los “Blancos” por un partido pendiente de la fecha 2 del Anual.
Natación llegaba con la obligación de ganar. Venía de caer ante Huirapuca en Concepción (23-22) y necesitaba sumar para afirmarse en la cima del torneo. Compartía el liderazgo con Tucumán Rugby, ambos con 14 unidades, pero este partido aparecía como una oportunidad clave para encaminar la clasificación a semifinales.
Los Tarcos, en cambio, transitaban otro escenario. Tras vencer a Cardenales como visitante, necesitaban seguir sumando para asegurar su lugar en el próximo Regional -clasifican los ocho primeros- y, además, mantener viva la ilusión de meterse en semifinales. Estaban a solo dos puntos de Universitario y Lawn Tennis: una victoria los volvía a meter de lleno en la pelea.
La lucha comenzó intensa y a favor de los locales. La obligación de ganar, la tabla y el empuje del público hacían que el equipo de Cristian Fernández debiera golpear desde el inicio. Y cada oportunidad debía aprovecharse.
Alejo Majolli lo tenía claro: a los 5’, abrió el marcador con un penal. Minutos después, Mariano Agüero rompió la defensa y Patricio Bonilla apoyó el primer try del partido. Majolli, preciso a la “H”, estiró la ventaja y, en menos de ocho minutos, el partido ya estaba 10-0.
Todo indicaba que iba a ser una tarde cargada de puntos. Y así lo fue.
Los Tarcos no tardaron en reaccionar. Federico Lazarte, Facundo Rodríguez y Luciano Politi apoyaron tres tries para dar vuelta la historia y poner a los “Rojos” al frente. El equipo de José Díaz Romero se mostraba desparpajado, envalentonado y, sobre todo, eficaz. Cada avance generaba sensación de try, con una lectura precisa de las debilidades del rival. El incendio “rojo” era difícil de apagar (19-10).
Natación, por su parte, empujaba en busca del descuento, pero se encontraba con una defensa firme. Sin embargo, las infracciones de Los Tarcos le dieron aire: Majolli sumó dos penales y mantuvo a su equipo en partido (19-16).
Pero la eficacia “roja” no se detuvo. Joel Amaya apoyó tras un line y maul, y luego Lautaro Cocina, tras una gran combinación con Haidar Eljatib, marcó el cuarto try para cerrar un primer tiempo frenético con ventaja de 31-16.
Ese resultado obligaba a los “Blancos” a cambiar por completo el libreto. Y, ya sea por orgullo o por jerarquía, el local salió al segundo tiempo con otra postura: atacar, sorprender y arrollar.
Al minuto del complemento, Majolli apoyó su try, y poco después Agüero volvió a golpear para reducir la diferencia a la mínima (31-30). Los Tarcos intentaban sostener la ventaja: Rodríguez sumó un penal, pero Majolli respondió de la misma manera para dejar el marcador 34-33.
El golpe siguiente fue determinante. Santiago Romano encontró un hueco cerca del ingoal y apoyó para devolverle la ventaja a Natación (40-34). Desde ahí, el partido entró en un intercambio permanente: Majolli volvió a sumar, Rodríguez respondió, y el marcador quedó 43-37, todavía abierto.
Hasta que llegó el quiebre. Mariano Perondi, una de las figuras del equipo, apoyó el try que estiró la ventaja (50-37), y poco después Juan Martín Barros pareció sentenciar la historia con otra conquista (57-37).
Sin embargo, Los Tarcos no se rindió. Nicolás Juárez apoyó para descontar y, ya sobre la chicharra, Luciano Politi coronó una gran acción individual para cerrar el marcador en 57-49. Incluso, si la conversión de Rodríguez hubiera sido efectiva, los “Rojos” se habrían llevado un bonus defensivo que le daba otro valor al esfuerzo final.
Pero más allá del resultado, el partido dejó una certeza: cuando el rugby entra en ese terreno de intercambio constante, de golpes y respuestas inmediatas, se transforma en un espectáculo difícil de controlar. Natación encontró los momentos justos para golpear y sostener la diferencia en el tramo decisivo. Los Tarcos, fiel a su estilo, compitió hasta el final y nunca dejó de creer. Fueron 106 puntos, sí. Pero, sobre todo, fueron 80 minutos de tensión permanente, de decisiones al límite y de emociones sin respiro. Porque de eso se trata este deporte: de momentos. Y en la cancha de Natación, hubo de sobra.