Natación venció 57-49 a Los Tarcos y se subió a la cima del Anual

El rugby es un deporte de momentos. No alcanza con un inicio arrollador ni con una primera mitad eficaz. Es un juego cambiante, que se vive (y se disfruta) durante 80 minutos. Eso fue exactamente lo que ofrecieron Natación y Gimnasia y Los Tarcos: una batalla vibrante, sin dueño claro, con tries, penales, errores y cambios de dominio constantes. El dato lo resume todo: 106 puntos en total, el único partido del Anual que superó esa cifra. Un espectáculo puro que terminó 57-49 a favor de los “Blancos” por un partido pendiente de la fecha 2 del Anual.