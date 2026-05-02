Tras las obras en El Cadillal, autorizan a elevar la cota del dique a su máximo nivel

El proyecto fue adjudicado mediante contratación directa, previo cotejo de precios, a Mercovial SA y Sabavisa SA, una unión transitoria de empresas. Tras una primera etapa, que tuvo un presupuesto inicial de unos $690 millones, se fueron ampliando las tareas a partir de los informes realizados por los técnicos intervinientes en la obra. Más allá del último monto actualizado por el PE en la demanda, resta ver cuál es la cifra definitiva que se exige a la concesionaria, cuyo contrato finalizaría durante el segundo semestre de este año.