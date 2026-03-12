El dique El Cadillal alcanzó valores elevados y el agua sobrepasa la ruta
El dique El Cadillal, una de las reservas hídricas más importantes de Tucumán, alcanzó en las últimas horas un nivel de agua excepcionalmente alto por las lluvias, lo que provocó que el caudal comenzara a sobrepasar la ruta que bordea el vertedero.
Esta situación generó una alerta inmediata entre las autoridades provinciales, quienes instaron a la población a extremar las precauciones y evitar transitar por la zona afectada. La preocupación se centró en la seguridad vial y en la gestión del recurso hídrico ante un escenario de crecida, según informó LG Play.
Marcelo Caponio, presidente de la SAT, explicó que el incremento del caudal se debió a un aporte significativo de agua proveniente de las cuencas altas, producto de intensas lluvias. "Estamos monitoreando la situación de manera constante y hemos activado los protocolos de seguridad correspondientes", afirmó.
El funcionario subrayó la importancia de la colaboración ciudadana, pidiendo encarecidamente a los conductores y peatones que respetaran las indicaciones de las autoridades y no se acercaran a las áreas inundadas o con riesgo de desborde. La prioridad, según sus palabras, es salvaguardar la vida de las personas y minimizar cualquier tipo de incidente.
El dique El Cadillal no solo es un atractivo turístico clave para Tucumán, sino también una infraestructura vital para el abastecimiento de agua potable y la generación de energía. La gestión de su nivel es crucial para evitar tanto desbordes como problemas de sequía. La actual situación recordó la vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos climáticos extremos, un tema recurrente en la agenda provincial.
Las autoridades locales, en conjunto con la SAT y Defensa Civil, reforzaron la presencia de personal de seguridad y la instalación de señalización preventiva en los accesos al dique y en la ruta afectada. Se implementaron desvíos y se recomendó a los residentes y visitantes que planificaran rutas alternativas y se mantuvieran informados a través de los canales oficiales.