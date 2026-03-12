El dique El Cadillal alcanzó valores elevados y el agua sobrepasa la ruta

El dique El Cadillal no solo es un atractivo turístico clave para Tucumán, sino también una infraestructura vital para el abastecimiento de agua potable y la generación de energía. La gestión de su nivel es crucial para evitar tanto desbordes como problemas de sequía. La actual situación recordó la vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos climáticos extremos, un tema recurrente en la agenda provincial.