En un juicio, el Gobierno demostró una inversión de $15.300 millones en la obra del dique

“Esta obra y gasto fue realizado por la Provincia ante el incumplimiento de la parte demanda en la toma de medidas y trabajos necesarios para el mantenimiento y cuidado de la Presa Lateral 3, como así con las tareas de auscultación y medición; y todo el proceso de análisis, diagnóstico del problema y verificación de estado de la represa, no obstante la continuidad de la de la explotación de la misma durante 27 años, desde el año 1996”, argumentó la Fiscalía de Estado en esta causa.