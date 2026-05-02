Milei viajará por cuarta vez a EEUU en este año: asistirá a un foro en Los Ángeles

Resumen para apurados
- Javier Milei viajará este miércoles a Los Ángeles, EE. UU., para participar de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken y captar inversiones extranjeras para el país.
- Acompañado por Quirno y Oxenford, es su cuarta gira por el país del norte este año. El viaje se da tras ejercicios militares conjuntos y un gasto diplomático de $4.700 millones.
- La visita busca consolidar a Argentina como destino de capitales financieros y tecnológicos, mientras refuerza el alineamiento geopolítico estratégico con Washington.
El presidente Javier Milei encabezará una nueva gira internacional con destino a los Estados Unidos, marcando su cuarta visita al país norteamericano en lo que va del año. El objetivo central será su exposición en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, un exclusivo foro en Los Ángeles que congrega a la élite de las finanzas, la tecnología y la política mundial.
La presentación del mandatario está programada para el miércoles 6 de mayo. Será su segundo año consecutivo en este escenario, tras su participación en 2024 donde definió a la Argentina como la "nueva meca de Occidente". En esta ocasión, Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford, al reforzar la estrategia de alineamiento directo con Washington y la búsqueda de capitales extranjeros.
El foro de los líderes
La conferencia, que iniciará mañana abordará los desafíos globales bajo la consigna “Liderando en una nueva era”. Milei compartirá agenda (aunque en distintas sesiones) con figuras de la talla de Kristalina Georgieva y líderes de corporaciones como Amazon Web Services, Chevron y JP Morgan.
Este viaje se da en un escenario de intensa actividad diplomática y militar, tras la reciente visita del Presidente al portaaviones USS Nimitz y la participación en ejercicios conjuntos con el Comando Sur de EE.UU.
El costo de la diplomacia presidencial
La frecuencia de los viajes al exterior puso la lupa sobre el presupuesto oficial. Según datos presentados por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, la "diplomacia itinerante" de Milei ya demandó una inversión superior a los $4.700 millones de pesos.
Solo entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, los traslados internacionales sumaron $437 millones adicionales, consolidando a Estados Unidos como el destino predilecto de la gestión actual.