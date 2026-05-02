Milei viajará por cuarta vez a EEUU en este año: asistirá a un foro en Los Ángeles

La presentación del mandatario está programada para el miércoles 6 de mayo. Será su segundo año consecutivo en este escenario, tras su participación en 2024 donde definió a la Argentina como la "nueva meca de Occidente". En esta ocasión, Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford, al reforzar la estrategia de alineamiento directo con Washington y la búsqueda de capitales extranjeros.