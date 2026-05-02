El VAR gana terreno rumbo al Mundial 2026 y abre el debate: ¿árbitro protagonista o mayor intervencionismo?

El fútbol que llegará al Mundial 2026 no será exactamente el mismo. No solo por el formato ampliado a 48 selecciones o por el calendario más exigente, sino por un cambio profundo en la manera de arbitrar. La reciente Asamblea de la IFAB dejó en claro que el objetivo es uno: intervenir más y mejor. Pero en ese camino aparece una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegará el VAR sin desdibujar la figura del árbitro?