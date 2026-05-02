El VAR gana terreno rumbo al Mundial 2026 y abre el debate: ¿árbitro protagonista o mayor intervencionismo?
La FIFA y la IFAB oficializaron cambios clave en el arbitraje para la Copa del Mundo: más poder para el VAR, control del tiempo de juego y amnistía de tarjetas amarillas que reavivan el debate sobre el rol del juez.
Resumen para apurados
- FIFA e IFAB oficializaron cambios para el Mundial 2026 que otorgan más poder al VAR en expulsiones y errores, buscando reducir fallos humanos y el tiempo perdido en el juego.
- El nuevo protocolo permitirá revisar segundas amarillas y saques de esquina erróneos, sumando límites de tiempo para sustituciones y reanudaciones para agilizar el espectáculo.
- Estas medidas abren un debate sobre el intervencionismo tecnológico frente a la autoridad del juez. Se busca proteger la calidad del juego pero se arriesga la fluidez del deporte.
El fútbol que llegará al Mundial 2026 no será exactamente el mismo. No solo por el formato ampliado a 48 selecciones o por el calendario más exigente, sino por un cambio profundo en la manera de arbitrar. La reciente Asamblea de la IFAB dejó en claro que el objetivo es uno: intervenir más y mejor. Pero en ese camino aparece una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegará el VAR sin desdibujar la figura del árbitro?
La batería de modificaciones no es menor. Hay ajustes en tiempos, sanciones, comportamiento de los jugadores y, sobre todo, en el protocolo del VAR. Todo apunta a un fútbol más ágil, más controlado… y posiblemente más intervenido.
Un VAR con más poder: el cambio que redefine el arbitraje
El eje central de las reformas está en el VAR. Hasta ahora, su intervención estaba limitada a situaciones de “error claro y manifiesto” en jugadas determinantes: goles, penales, rojas directas o confusión de identidad. Pero desde 2026 ese margen se amplía.
El VAR podrá intervenir en tres nuevos escenarios específicos:
- Cuando una segunda tarjeta amarilla derive en una expulsión claramente incorrecta.
- En errores de identidad, incluso en amonestaciones.
- En saques de esquina concedidos de forma equivocada, siempre que la revisión sea inmediata.
El mensaje es claro: reducir el margen de error humano. Pero el costo potencial es otro: aumentar la intervención tecnológica en el desarrollo natural del juego.
Aquí aparece el debate de fondo. ¿Se trata de una evolución lógica en busca de justicia deportiva o de un avance que puede terminar diluyendo la autoridad del árbitro?
El tiempo como enemigo: control y sanción a las demoras
Otro de los pilares de los cambios tiene que ver con el tiempo efectivo de juego. La FIFA busca atacar una de las críticas históricas al fútbol: las pérdidas deliberadas de tiempo.
A partir de ahora, los árbitros tendrán herramientas más estrictas:
- Saques de banda y de meta: si se detecta demora, se activará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si no se ejecuta, la posesión cambiará de manos o se sancionará con córner.
- Sustituciones: el jugador reemplazado tendrá 10 segundos para abandonar el campo. Si no lo hace, su equipo quedará momentáneamente en desventaja.
- Atención médica: los jugadores que sean asistidos deberán permanecer fuera del campo durante al menos un minuto con el reloj en marcha.
En ese contexto, el VAR también podría ganar relevancia indirecta. Cuanto más se controlan los detalles, más probable es que la tecnología intervenga para respaldar o corregir decisiones.
Nuevas reglas, nuevas tensiones: ¿quién manda en el campo?
Las modificaciones en las Reglas de Juego completan un escenario en transformación. Desde la posibilidad de usar cámaras corporales para los árbitros hasta cambios en la interpretación de faltas y ventajas, el fútbol se encamina hacia una mayor transparencia… pero también hacia una mayor exposición del arbitraje.
Uno de los puntos más interesantes es el uso opcional de cámaras en los árbitros. Esto no solo puede servir como herramienta de análisis, sino también como un elemento de presión: cada decisión estará más observada que nunca.
A esto se suma la nueva interpretación de la ventaja en jugadas de ocasión manifiesta de gol: si el árbitro la concede y la jugada termina en gol, ya no se sancionará con tarjeta amarilla al infractor. Es un ajuste fino, pero que vuelve a poner en valor la lectura del juez en tiempo real.
En paralelo, también se introducen flexibilizaciones en el equipamiento y en la cantidad de sustituciones en amistosos internacionales (a partir de ahora se permitirán ocho cambios), además de aclaraciones en situaciones específicas como el balón a tierra o la ejecución de penales.
En este contexto, el rol del juez queda en el centro de la escena. Porque mientras el VAR amplía su campo de acción, el árbitro sigue siendo -al menos en teoría- el decisor final.
Amnistía de amarillas: menos castigo, más espectáculo
Uno de los cambios más significativos de cara al Mundial no está en el campo de juego, sino en la gestión disciplinaria. La FIFA implementará una doble amnistía de tarjetas amarillas durante el torneo.
Todas las amonestaciones serán eliminadas al finalizar la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final. La medida responde directamente a la ampliación del torneo y a la incorporación de una nueva ronda eliminatoria (dieciseisavos de final).
El objetivo es claro: evitar que jugadores clave se pierdan partidos decisivos por acumulación de amarillas. Bajo el sistema anterior, un futbolista podía quedar suspendido tras recibir dos tarjetas en cinco partidos. Con este nuevo esquema, ese riesgo se reduce considerablemente.
Ahora, para quedar afuera por acumulación, un jugador deberá ser amonestado dos veces dentro de un mismo bloque competitivo: fase de grupos, o bien entre dieciseisavos, octavos y cuartos.
Desde la FIFA sostienen que la medida es “más justa” y protege la calidad del espectáculo. Sin embargo, también abre otro debate: ¿se flexibiliza demasiado el castigo? ¿Puede esto incentivar un juego más físico o especulativo en determinadas instancias?
Además, esta modificación impacta directamente en el trabajo arbitral. La administración de tarjetas deja de ser solo una cuestión disciplinaria y pasa a formar parte de una lógica estratégica dentro del torneo.
El debate inevitable: intervención o autoridad
El fútbol moderno parece caminar sobre una línea fina. Por un lado, la tecnología ofrece herramientas para reducir errores y aumentar la justicia. Por otro, existe el riesgo de transformar el juego en una sucesión de revisiones.
La gran incógnita de cara al Mundial 2026 es si este nuevo enfoque logrará un equilibrio. Un VAR más activo puede corregir injusticias evidentes, pero también puede fragmentar el ritmo del partido y condicionar la autoridad del árbitro.
A la par, medidas como el control del tiempo o la amnistía de amarillas muestran que el cambio no es aislado: es estructural. El arbitraje ya no solo juzga, también gestiona el espectáculo.
En definitiva, el desafío no es solo técnico, sino conceptual. ¿El árbitro será un juez respaldado por la tecnología o un ejecutor condicionado por ella?
La respuesta empezará a tomar forma en 2026. Y, como tantas veces en el fútbol, no solo dependerá de las reglas, sino de cómo se interpreten dentro del campo de juego.