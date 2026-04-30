Mundial para pocos: los precios de los hoteles en Norteamérica rompen todos los récords históricos
Un relevamiento de las principales sedes confirma que los alojamientos en los tres países anfitriones promedian subas del 328%. Mientras México registra picos de aumento del 2300%, la fiebre por ver a Argentina en Kansas City ya quintuplicó las tarifas habituales.
Resumen para apurados
- Hoteles en las sedes del Mundial 2026 de Norteamérica aumentaron sus tarifas un 328% promedio debido a la alta demanda para ver el inicio del torneo en junio de ese año.
- Mientras en CDMX las subas llegan al 961%, en Kansas City el "factor Messi" quintuplicó los precios. Estas cifras superan ampliamente el 141% registrado en los JJOO de París 2024.
- Ante la falta de regulación de FIFA o cadenas hoteleras, el Mundial 2026 se perfila como un evento de costo prohibitivo que podría limitar el acceso de hinchas de nivel medio.
Es un hecho conocido que los grandes eventos deportivos traen consigo un encarecimiento en los servicios turísticos. Sin embargo, el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está llevando esta tendencia a niveles nunca antes vistos. Mientras que eventos de la magnitud de los Juegos Olímpicos de París 2024 registraron un aumento del 141% en las tarifas de alojamiento —una cifra considerada dentro de los parámetros "lógicos" para esta clase de citas—, el Mundial norteamericano arroja un incremento promedio superior al 300% en las 16 ciudades sede, dejando a los hinchas ante un panorama económico desolador.
Según un análisis reciente sobre las principales cadenas hoteleras, una habitación que costaba en promedio 293 dólares la noche, se ha disparado a 1.013 dólares para las fechas cercanas a los partidos inaugurales.
El factor Messi: Kansas City por las nubes
Uno de los epicentros de esta escalada de precios tiene a la selección argentina como protagonista. El equipo capitaneado por Lionel Messi se presentará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La enorme demanda por ver a la "Albiceleste" provocó que decenas de hoteles ya cuelguen el cartel de "agotado" y que los precios de los alojamientos disponibles se disparen.
El aumento promedio en Kansas City es del 364%. El salto es brutal: hoteles como el Aloft Leawood-Overland Park, que normalmente cobrarían 154 dólares por noche en esa época del año, pasaron a exigir 943 dólares para los días previos y posteriores al partido de Argentina, lo que representa un exorbitante incremento del 512%.
Los extremos de Norteamérica: de la locura en México a la mesura en Toronto
Si los números de Estados Unidos asustan, el caso de la Ciudad de México directamente rompe la escala. La capital mexicana, que albergará el partido inaugural del torneo el 11 de junio (México frente a Sudáfrica), registra el incremento porcentual más drástico de toda la competencia: un promedio del 961%.
El caso más insólito se detectó cerca del Estadio Azteca, en el hotel Le Meridien Mexico City Reforma. Una estadía de dos noches que a fines de mayo cotiza a 157 dólares por jornada, salta a la irrisoria cifra de 3.882 dólares la noche para la semana del partido inaugural. Esto supone un aumento astronómico del 2373%.
En la otra vereda de este fenómeno especulativo se encuentra Toronto. La ciudad canadiense, que también será sede y debutará el 12 de junio, presenta el incremento más bajo de toda la Copa del Mundo. Allí, los hoteles pasaron de un valor de 267 dólares a 487 dólares por noche. Aunque no deja de ser un golpe al bolsillo, su aumento promedio del 78% parece casi una oferta si se lo compara con el resto de las sedes.
Por el momento, los hinchas se encuentran a la deriva. Tanto las grandes cadenas hoteleras como la propia FIFA han guardado silencio al ser consultadas sobre posibles medidas para mitigar estos precios desorbitados o sobre la implementación de tarifas reguladas para los simpatizantes con entrada, dejando en claro que, en 2026, conseguir una cama costará casi tanto como levantar la Copa.