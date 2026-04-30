Mundial para pocos: los precios de los hoteles en Norteamérica rompen todos los récords históricos

Es un hecho conocido que los grandes eventos deportivos traen consigo un encarecimiento en los servicios turísticos. Sin embargo, el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está llevando esta tendencia a niveles nunca antes vistos. Mientras que eventos de la magnitud de los Juegos Olímpicos de París 2024 registraron un aumento del 141% en las tarifas de alojamiento —una cifra considerada dentro de los parámetros "lógicos" para esta clase de citas—, el Mundial norteamericano arroja un incremento promedio superior al 300% en las 16 ciudades sede, dejando a los hinchas ante un panorama económico desolador.