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Confirmado: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos sin cambios en el calendario

Gianni Infantino aseguró que no habrá modificaciones en el cronograma pese al contexto internacional.

Confirmado: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos sin cambios en el calendario
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gianni Infantino confirmó en Vancouver que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos según lo previsto, pese a las tensiones políticas internacionales entre ambos países.
  • Tras semanas de incertidumbre, la FIFA descartó trasladar los partidos a México. El organismo busca usar el fútbol como herramienta de unión frente al actual conflicto bélico.
  • Esta decisión garantiza la integridad del calendario original y marca un precedente de neutralidad deportiva. Irán afrontará así su cuarta Copa del Mundo de forma consecutiva.
Resumen generado con IA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán participará del Mundial 2026 y disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, tal como estaba previsto desde el inicio de la planificación del torneo.

El anuncio se realizó en el marco del Congreso del organismo en Vancouver, en un contexto marcado por el conflicto bélico entre ambos países. "Irán va a participar del Mundial 2026. Va a jugar en Estados Unidos. Tenemos que unir a la gente",, expresó Infantino, quien también destacó el rol del fútbol como herramienta de integración.

El dirigente insistió en mantener una postura optimista frente a la situación global. "Hay demasiados problemas en el mundo. Tenemos la oportunidad de unir a las personas",, agregó durante su discurso.

La confirmación llega luego de semanas de incertidumbre en torno a la participación del equipo iraní. Incluso, se había evaluado la posibilidad de trasladar sus partidos a México, una alternativa que finalmente quedó descartada por la FIFA.

Sin cambios en el calendario

Desde el organismo rector del fútbol mundial reafirmaron que el cronograma no sufrirá modificaciones. Irán disputará sus encuentros de la fase de grupos en ciudades estadounidenses, en línea con el calendario ya establecido.

El seleccionado asiático logró su clasificación y afrontará su cuarta Copa del Mundo consecutiva. La decisión de la FIFA busca garantizar la continuidad del torneo sin alteraciones, pese al complejo escenario internacional.

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