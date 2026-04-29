Ley Vinícius: La IFAB aprobó una regla para expulsar a los jugadores que se tapen la boca para insultar
La International Board determinó de forma unánime dos cambios estructurales en las Reglas del Juego. Estas nuevas disposiciones, que buscan erradicar insultos ocultos y protestas colectivas, entrarán en vigor a partir del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- La IFAB aprobó la "Ley Vinícius" que permite expulsar a jugadores que se tapen la boca para insultar. Regirá desde el Mundial 2026 tras el Congreso de la FIFA en Vancouver.
- La norma surge tras un cruce entre Vinícius y Prestianni. FIFA considera que ocultar el rostro ante un rival presume un agravio racista o discriminatorio difícil de probar.
- El cambio marca un nuevo paradigma disciplinario que otorga mayor poder a los árbitros. Se busca erradicar la impunidad en conductas discriminatorias y protestas colectivas.
El mundo del fútbol se enfrenta a un cambio de paradigma disciplinario tras la aprobación unánime de la "ley Vinícius" por parte de la International Board. Esta normativa, gestada en el marco del 76° Congreso de la FIFA en Vancouver, busca erradicar la impunidad de los insultos discriminatorios y las protestas desmedidas que han poblado los campos de juego en los últimos tiempos. Con el Mundial 2026 como horizonte de implementación, las nuevas reglas otorgan un poder sin precedentes a los árbitros para sancionar con tarjeta roja directa conductas que antes quedaban en una zona gris de interpretación reglamentaria.
El fin de los secretos y la presunción de inocencia
A partir de la entrada en vigor de esta norma, cualquier futbolista que se cubra la boca para dirigirse a un rival en medio de un cruce podrá ser expulsado de manera inmediata a discreción del organizador de la competición. La FIFA sostiene que ocultar las palabras durante una confrontación genera la presunción de que se ha dicho algo indebido o racista, ya que de lo contrario el jugador no tendría la necesidad de taparse el rostro para hablar. Esta medida nació directamente del incidente ocurrido en febrero entre Vinícius Junior y el extremo argentino Gianluca Prestianni, donde la dificultad para probar fehacientemente los insultos del ex Vélez impulsó la necesidad de este cambio estructural en las Reglas de Juego.
Expulsiones por protesta y el futuro de Prestianni
La nueva disposición también contempla la tarjeta roja para aquellos jugadores o miembros del cuerpo técnico que abandonen el terreno de juego o inciten a retirarse como forma de queja ante un fallo arbitral. Respecto a las consecuencias del caso que originó la ley, la UEFA determinó que los dichos de Prestianni fueron de naturaleza homofóbica y le impuso una sanción de seis partidos. Mientras la federación europea solicita que el castigo se extienda a nivel mundial, lo que podría complicar una futura citación del juvenil para la selección argentina, su entrenador José Mourinho salió en su defensa destacando el apoyo recibido por la hinchada del Benfica ante las críticas internacionales.