Ley Vinícius: La IFAB aprobó una regla para expulsar a los jugadores que se tapen la boca para insultar

El fin de los secretos y la presunción de inocencia

A partir de la entrada en vigor de esta norma, cualquier futbolista que se cubra la boca para dirigirse a un rival en medio de un cruce podrá ser expulsado de manera inmediata a discreción del organizador de la competición. La FIFA sostiene que ocultar las palabras durante una confrontación genera la presunción de que se ha dicho algo indebido o racista, ya que de lo contrario el jugador no tendría la necesidad de taparse el rostro para hablar. Esta medida nació directamente del incidente ocurrido en febrero entre Vinícius Junior y el extremo argentino Gianluca Prestianni, donde la dificultad para probar fehacientemente los insultos del ex Vélez impulsó la necesidad de este cambio estructural en las Reglas de Juego.