Secciones
SociedadTecnología

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Debido a una nueva actualización de Meta, varios modelos antiguos de Android e iPhone dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería a partir de este mes.

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo Foto: Pexels
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A partir de mayo, más de 10 modelos de celulares Android e iPhone perderán funciones de WhatsApp debido a una nueva actualización de Meta que exige sistemas operativos modernos.
  • La medida afecta a equipos con Android 5.0 o iOS 15.1 e inferiores, como los iPhone 6 y Samsung Galaxy S3. El cese de funciones será gradual hasta la inutilidad total de la app.
  • Este cambio resalta la rapidez del avance tecnológico y la obsolescencia, obligando a los usuarios a renovar sus dispositivos para mantener el acceso a servicios de comunicación.
Resumen generado con IA

La tecnología digital avanzó a pasos agigantados en las últimas dos décadas, pero no parece que esté a punto de dejar de hacerlo. Las actualizaciones, las nuevas versiones y nuevas herramientas siguen llegando directo al bolsillo del usuario. Es por eso que algunos celulares perderán poco a poco acceso a WhatsApp a partir de mayo.

Qué significa eliminar la foto de perfil en WhatsApp, según un estudio

Qué significa eliminar la foto de perfil en WhatsApp, según un estudio

Para beneficio de muchos y perjuicio de unos pocos, los desarrolladores de WhatsApp crearon un nuevo parche que ingresará en las próximas semanas a la aplicación. El servicio de mensajería de Meta se actualizará, pero, para lograrlo, los equipos deberán contar con algunos requisitos básicos que sean compatibles con las nuevas funciones. Los celulares con sistemas operativos más antiguos se quedarán fuera de la nueva jugada.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp

La baja de WhatsApp no será abrupta y de un día para otro, sino que los usuarios perderán gradualmente la utilidad hasta que, un día, deje de funcionar completamente. La falta de actualización, en los teléfonos más obsoletos, llega a inutilizar aplicaciones completas y ese será el caso de WhatsApp en los celulares que no cuenten con las características necesarias.

Teléfonos Android e iOS se verán afectados por igual. Los Android que tengan la versión 5.0 o anteriores y los iPhone con iOS 15.1 o anteriores serán los que reciban el impacto. 

Listado de los celulares que perderán WhatsApp

iPhone

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Moto G (1ª generación)
  • Sony Xperia Z
  • LG Optimus G
  • Nexus 4

Temas WhatsAppMeta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una tucumana creó la primera base de datos de animales perdidos y en adopción de la provincia

Una tucumana creó la primera base de datos de animales perdidos y en adopción de la provincia

Qué significa eliminar la foto de perfil en WhatsApp, según un estudio

Qué significa eliminar la foto de perfil en WhatsApp, según un estudio

Lo más popular
Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán
1

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán
2

Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina
3

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

Adorni salió al cruce de las críticas y ratificó su cargo: “Milei me apoya”
4

Adorni salió al cruce de las críticas y ratificó su cargo: “Milei me apoya”

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
5

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
2

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán
3

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
4

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
5

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

Más Noticias
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

Alerta por tormentas severas: qué provincias estarán afectadas por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

Alerta por tormentas severas: qué provincias estarán afectadas por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

Adorni salió al cruce de las críticas y ratificó su cargo: “Milei me apoya”

Adorni salió al cruce de las críticas y ratificó su cargo: “Milei me apoya”

Las nuevas preguntas que se hacen los empresarios del Norte argentino

Las nuevas preguntas que se hacen los empresarios del Norte argentino

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

Penas más duras o mayor tarea de prevención ante las estafas: se abre una polémica

Penas más duras o mayor tarea de prevención ante las estafas: se abre una polémica

Comentarios