Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Para beneficio de muchos y perjuicio de unos pocos, los desarrolladores de WhatsApp crearon un nuevo parche que ingresará en las próximas semanas a la aplicación. El servicio de mensajería de Meta se actualizará, pero, para lograrlo, los equipos deberán contar con algunos requisitos básicos que sean compatibles con las nuevas funciones. Los celulares con sistemas operativos más antiguos se quedarán fuera de la nueva jugada.