Una tucumana creó la primera base de datos de animales perdidos y en adopción de la provincia

En Tucumán, donde los posteos de mascotas extraviadas se multiplican a toda hora y la ayuda suele organizarse a puro corazón, una iniciativa vino a poner orden sin apagar la emoción. Se trata de perdidosyadopciones.com.ar, la primera base de datos de la provincia que reúne en un mismo lugar casos de extravíos, hallazgos y adopciones. Y qué mejor momento para conocer esta historia que en una fecha muy especial para ellos: el 29 de abril, Día del Animal.