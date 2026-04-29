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Una tucumana creó la primera base de datos de animales perdidos y en adopción de la provincia

Con acceso libre, la web ordena la información y potencia la ayuda comunitaria para acelerar reencuentros. Su historia.

Ruth Corbella, la tucumana que decidió transformar esa marea de publicaciones dispersas en redes en una herramienta Ruth Corbella, la tucumana que decidió transformar esa marea de publicaciones dispersas en redes en una herramienta
Por Mariana Segura Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ruth Corbella lanzó en Tucumán perdidosyadopciones.com.ar, la primera base de datos provincial para mascotas perdidas y en adopción, buscando centralizar información dispersa.
  • Ante el desorden de reportes en redes, la web gratuita permite cargar casos, filtrar por rasgos físicos y contactar vía WhatsApp a los dueños para agilizar los reencuentros.
  • La iniciativa prevé sumar geolocalización y códigos QR en el futuro. Apuesta por la tecnología para optimizar la solidaridad ciudadana y elevar las tasas de adopción exitosa.
Resumen generado con IA

En Tucumán, donde los posteos de mascotas extraviadas se multiplican a toda hora y la ayuda suele organizarse a puro corazón, una iniciativa vino a poner orden sin apagar la emoción. Se trata de perdidosyadopciones.com.ar, la primera base de datos de la provincia que reúne en un mismo lugar casos de extravíos, hallazgos y adopciones. Y qué mejor momento para conocer esta historia que en una fecha muy especial para ellos: el 29 de abril, Día del Animal.

Su creadora es Ruth Corbella, una tucumana que decidió transformar esa marea de publicaciones dispersas en una herramienta clara, accesible y, sobre todo, útil. “Estas no son solo historias de animales. Son historias de familias reunidas, de nuevas oportunidades para amar y de una comunidad que se moviliza por ellos”, le cuenta a LA GACETA.

La web funciona como un punto de encuentro. Cualquier persona puede registrarse y cargar un caso: desde una mascota extraviada hasta un animal rescatado que necesita hogar. Pero el diferencial no está solo en publicar, sino en organizar la información. Cada usuario cuenta con su propio panel para actualizar el estado de los casos, marcar resoluciones y evitar que los finales felices queden mezclados con las búsquedas activas.

Con Santiago Coronel como diseñador web, nació www.perdidosyadopciones.com.ar Con Santiago Coronel como diseñador web, nació www.perdidosyadopciones.com.ar

Así, lo que muchas veces se pierde en el vértigo de las redes (un dato clave, una foto, un contacto) acá queda ordenado y disponible. No solo eso. La plataforma también potencia el trabajo colectivo. Quienes se registran pueden ofrecer ayuda concreta como tránsito provisorio, traslados, difusión. Incluso es posible reportar cambios o correcciones en las publicaciones, para mantener la base lo más precisa posible. “Como toda base de datos, mientras más información correcta tiene, más útil se vuelve”.

El funcionamiento es sencillo, pero efectivo. Si alguien pierde a su mascota, puede cargar el caso y dejar sus datos de contacto. Si otra persona encuentra un animal o cree haberlo visto, puede buscar por características (ya sea tamaño, color, raza) y, en segundos, verificar si es buscado. El contacto es directo, a través de un enlace a WhatsApp. Sin intermediarios, sin demoras.

También hay lugar para las historias que empiezan de nuevo: animales en tránsito o en adopción que buscan una segunda oportunidad. En todos los casos, la lógica es la misma, la de visibilizar, conectar y resolver.

Detrás del desarrollo está el trabajo conjunto con el diseñador web Santiago Coronel, quien acompañó la idea desde lo técnico para convertirla en una plataforma funcional y en crecimiento. Entre los próximos pasos aparecen la incorporación de geolocalización y herramientas de seguimiento mediante códigos QR, pensadas para mejorar aún más las posibilidades de reencuentro.

El acceso, por ahora, es completamente gratuito. La intención  es que el costo nunca sea una barrera. A futuro podría sumarse una opción de colaboración voluntaria para sostener el sitio, pero sin alterar su espíritu abierto.

En el Día del Animal, acciones como estas se agradecen y demuestran que el amor por los compañeros animales mueve montañas. En el Día del Animal, acciones como estas se agradecen y demuestran que el amor por los compañeros animales mueve montañas.

“Me gustaría que esta base de datos se transforme en una herramienta para las familias que perdieron o encontraron un animal, para quienes quieren adoptar o dar en adopción, y también para todas esas personas solidarias y comprometidas que todos los días están colaborando”, afirma Ruth. Y agrega: “Mi mayor reconocimiento y admiración para ellas”.

Así, con esta iniciativa y sobre todo cuando la información se ordena, la solidaridad se vuelve más efectiva. Y en ese cruce entre tecnología y compromiso empiezan a multiplicarse los finales felices.

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