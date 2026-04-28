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Qué significa eliminar la foto de perfil en WhatsApp, según un estudio

La foto de perfil que tenemos en redes sociales nos permite construir una identidad en Internet.

La imagen de perfil de WhatsApp habla mucho de nosotros La imagen de perfil de WhatsApp habla mucho de nosotros Pexels
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de la Universidad de Pensilvania analiza por qué usuarios de WhatsApp eliminan su foto de perfil, vinculando este acto a rasgos de personalidad y estados emocionales.
  • La investigación señala que perfiles sin rostros suelen reflejar neuroticismo o inseguridad. Además, detalla que fotos artísticas o naturales indican apertura y optimismo.
  • El análisis revela cómo la identidad digital influye en la percepción social. Entender estos patrones ayuda a comprender la salud mental y la conducta en la era de la mensajería.
Resumen generado con IA

WhatsApp se convirtió en una extensión de nuestras vidas, un espacio donde cada detalle cuenta, desde el estado que compartimos hasta la imagen que elegimos como foto de perfil. Sin embargo, en un mundo donde proyectamos tanto a través de lo visual, la ausencia de esa foto puede generar múltiples interpretaciones, tanto entre quienes nos rodean como en nuestra propia percepción.

Aunque parezca extraño, hay quienes en ocasiones deciden borrar su foto de perfil en redes sociales, especialmente en la aplicación de WhatsApp, bien sea porque experimentan sentimientos de tristeza o tuvieron un repentino cambio físico que prefieren ocultar de la mirada curiosa de sus contactos.

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Según un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), las personas que tienden a contar con rasgos neuróticos cumplen un patrón al no dejar ver sus rostros en cámara, por lo que es habitual que tanto su perfil como sus estados siempre estén vacíos.

¿Qué significa tu foto de perfil?

De acuerdo con la revista Glamour, el tipo de foto que colocan las personas en sus perfiles de redes sociales permite identificar ciertos factores de conducta que develan su personalidad y el grado de validación que buscan.

- Fotos artísticas: las personas con este tipo de imágenes se demuestran más abiertas y creativas, por lo que constantemente están buscando nuevas maneras de sorprender a los demás.

- Fotos sin filtros: con la mirada siempre hacia la cámara y utilizando iluminación natural, este tipo de personas tienden a ser más confiadas y planificadoras de hasta el más mínimo detalle, pues no les gusta dar una imagen de suciedad o desorden.

- Fotos en la naturaleza: demuestran la sencillez de la persona, reflejando tranquilidad y empatía por lo que la rodea. Tiende a involucrarse en las cosas desde una perspectiva optimista y amigable.

- Fotos sin rostro: suelen ser fotos de lugares o animales, ya que estás personas huyen de las cámaras, dejándose percibir como seres complicados que difícilmente soportan las críticas o los comentarios.

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