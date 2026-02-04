Secciones
SociedadActualidad

Todos los cambios que tendrá WhatsApp en febrero de 2026: ¿mejora o empeora la experiencia?

La aplicación de mensajería líder renueva sus funciones durante el segundo mes del calendario para optimizar el servicio global.

Todos los cambios que tendrá WhatsApp en febrero de 2026: ¿mejora o empeora la experiencia? WhatsApp
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

WhatsApp implementa actualizaciones en febrero de 2026 enfocadas en la privacidad, la comunicación desde navegadores y la estética de los perfiles. La aplicación de mensajería líder renueva sus funciones durante el segundo mes del calendario para optimizar el servicio global. 

¿Qué es el "modo WhatsApp" en Spotify? La nueva función para chatear sin salir de la app

¿Qué es el modo WhatsApp en Spotify? La nueva función para chatear sin salir de la app

El creador de contenido Rommel Yupanqui analizó recientemente las novedades que llegarán paulatinamente a los dispositivos móviles. Aunque algunas opciones permanecen en fase beta, el horizonte digital parece prometedor para quienes utilizan la plataforma diariamente. La seguridad constituye el eje central de esta evolución constante dentro del mercado de comunicaciones.

Cuáles son los cambios que llegan a WhatsApp en febrero de 2026

-La versión web habilitará llamadas grupales directamente desde el buscador, eliminando la dependencia exclusiva del teléfono celular. Esta herramienta soportará hasta treinta y dos integrantes para asegurar una calidad de audio óptima sin distorsiones robóticas. Los programadores trabajan intensamente en garantizar estabilidad para evitar caídas durante las conversaciones extensas en grupos.

-WhatsApp integrará a Clippy como el nuevo proveedor de imágenes animadas tras el cese de funciones de Tenor previsto para junio de 2026. El reemplazo ocurrirá automáticamente mediante una actualización del sistema sin requerir acciones complejas del usuario final. La transición incluirá una marca de agua distinta que identificará la procedencia de los contenidos visuales compartidos.

-Una barrera de protección inédita exigirá un código numérico de cuatro dígitos para contactar a otros mediante su nombre de usuario. Dicho mecanismo previene el spam y bloquea mensajes de desconocidos que carezcan de la clave brindada por el titular. Esta medida refuerza la privacidad individual manteniendo el cifrado habitual en todos los diálogos establecidos.

-Los perfiles personales sumarán una fotografía de portada, emulando la estética vigente en la modalidad comercial de la aplicación. Cada persona tendrá la facultad de elegir quién visualiza este elemento decorativo para mantener un diseño limpio o mostrar paisajes. La novedad se encuentra bajo testeo en terminales Android e iPhone antes de su lanzamiento masivo mundial.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

¿Cuánto cobra un especialista en Marketing Digital en febrero de 2026?

¿Cuánto cobra un especialista en Marketing Digital en febrero de 2026?

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

Los estrenos de Netflix en febrero: cuándo salen las series más esperadas

Horóscopo chino: los tres signos que atraerán amor y dinero en febrero, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atraerán amor y dinero en febrero, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
2

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Historias de policías buenos y de policías malos
3

Historias de policías buenos y de policías malos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios