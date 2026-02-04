Todos los cambios que tendrá WhatsApp en febrero de 2026: ¿mejora o empeora la experiencia?

-Una barrera de protección inédita exigirá un código numérico de cuatro dígitos para contactar a otros mediante su nombre de usuario. Dicho mecanismo previene el spam y bloquea mensajes de desconocidos que carezcan de la clave brindada por el titular. Esta medida refuerza la privacidad individual manteniendo el cifrado habitual en todos los diálogos establecidos.