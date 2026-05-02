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Grasa abdominal: qué hacer para reducirla después de los 50

Se trata de un sistema de entrenamiento que se enfoca en fortalecer el “core” del cuerpo, es decir, los músculos del abdomen, la espalda y los glúteos.

Cómo quemar la grasa de la cintura después de los 50 años Cómo quemar la grasa de la cintura después de los 50 años
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El método Pilates se posiciona como clave para reducir grasa abdominal en mayores de 50 años, buscando prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes mediante el trabajo del core.
  • Basado en el control y la respiración, el sistema incluye ejercicios como la rotación de columna para fortalecer el abdomen, mejorar la flexibilidad y corregir la postura corporal.
  • Su práctica regular previene caídas y aumenta la densidad ósea, ofreciendo una solución integral frente a la osteoporosis y el deterioro físico asociado al envejecimiento.
Resumen generado con IA

En la búsqueda por mantener un estilo de vida saludable después de los 50 años, uno de los desafíos más comunes es la acumulación de grasa en la cintura. Esta no solo afecta la apariencia física, sino que también puede tener serias consecuencias para la salud, como un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes

Una disciplina que ha ganado popularidad por su efectividad en combatir este problema es el método Pilates.  El método Pilates, desarrollado por Joseph Pilates en el siglo 20, es un sistema de entrenamiento que se enfoca en fortalecer el “core” del cuerpo, es decir, los músculos del abdomen, la espalda y los glúteos.

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Estos músculos son fundamentales para sostener y estabilizar la columna vertebral, mejorar la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio. El Pilates se centra en seis principios esenciales: concentración, control, centralización, precisión, fluidez y respiración.

Uno de los ejercicios de Pilates más recomendados para eliminar la grasa de la cintura es la rotación de la columna sentado. Este ejercicio no solo trabaja los músculos del core, sino que también mejora la flexibilidad y la postura.

¿Cómo se realiza la rotación de columna sentado?

- Sentarse en una colchoneta con las piernas cruzadas y la espalda recta. Asegúrate de que tu postura sea firme y estable.

- Colocar las manos en la parte posterior de la cabeza, con los codos hacia afuera, y mantén los hombros relajados y lejos de las orejas.

- Inhalar profundamente, llenando tus pulmones de aire y sintiendo cómo se expande tu abdomen. Al exhalar, gira el torso hacia la derecha, tratando de llevar el codo derecho hacia el suelo. Mantén el abdomen contraído y la espalda recta durante todo el movimiento.

- Sostener la postura por unos segundos, sintiendo el estiramiento en tu cintura y la activación de los músculos del core. Inhalando, vuelve lentamente a la posición inicial, manteniendo el control del movimiento.

- Ahora girar hacia el lado izquierdo, exhalando mientras giras y manteniendo la misma técnica.

- Realizar 10 repeticiones en cada lado. Asegúrate de mantener una posición correcta y un movimiento controlado para maximizar los beneficios del ejercicio y evitar lesiones.

¿Qué beneficios tiene hacer pilates después de los 50?

Incorporar Pilates en la rutina de ejercicios de personas mayores de 50 años no solo ayuda a reducir la grasa abdominal, sino que también ofrece numerosos beneficios para la salud en general. Según el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia, estos son algunos de los principales beneficios:

Los ejercicios de Pilates estiran y fortalecen los músculos, ayudando a mantener una mayor amplitud de movimiento y a mejorar el equilibrio. Esto es fundamental para prevenir caídas, una causa común de lesiones graves en personas mayores.

Trabajar los músculos profundos del abdomen mejora la estabilidad y la funcionalidad en las actividades diarias.

La concentración requerida durante la práctica de Pilates fomenta un estado de meditación y relajación, contribuyendo a un mayor bienestar mental.

Una mejor postura no solo favorece la apariencia física, sino que también ayuda a reducir el dolor y la incomodidad asociados con la mala alineación del cuerpo.

La pérdida de densidad ósea es una preocupación común en las personas mayores, especialmente en las mujeres postmenopáusicas. Algunos estudios sugieren que el Pilates puede ayudar a aumentar la densidad ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis y fracturas.

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