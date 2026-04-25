Cuál es el momento indicado para hacer entrenamiento de fuerza, según la ciencia

El impacto del ritmo circadiano en el rendimiento

No se trata solo de los músculos; nuestro ritmo circadiano regula desde las hormonas hasta el estado de alerta. Un estudio de 2023 en Medicine & Science in Sports & Exercise reveló que la potencia anaeróbica y la fuerza de agarre son notablemente mayores entre las 13 y las 19, en comparación con el bloque matutino. Para esa hora, el cuerpo ya recibió nutrientes de las primeras comidas y estuvo en movimiento.