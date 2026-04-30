Los azucareros reclaman la provisión de gas industrial

Hace unos días, la Unión Industrial de Tucumán (UIT) había alertado la inquietud en las fábricas radicadas en la provincia debido al impacto de la pérdida de capacidad firme del fluido, por una decisión nacional, al señalar que se pone en riesgo la continuidad de la actividad y el empleo en la provincia. “Esta reasignación prioriza la demanda ininterrumpible (residencial, comercial y GNC), dejando sin capacidad asegurada a los usuarios industriales durante los meses de mayor demanda, que quedarán expuestos a severas restricciones de abastecimiento”, indicó la unión que dirige el sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro en una nota enviada al gobernador Osvaldo Jaldo. En ese aspecto, el mandatario ya tomó contacto con autoridades nacionales, con el fin de buscar la manera de abastecer de gas a las industrias y, de esa manera, evitar más contratiempos.