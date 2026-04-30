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Los azucareros reclaman la provisión de gas industrial

El Centro Azucarero Argentino manifestó su inquietud a los gobernadores del NOA y a las autoridades nacionales.

INCONVENIENTES. Además de las lluvias que perturban la cosecha de caña, ahora los industriales temen por la falta de gas en el comienzo. INCONVENIENTES. Además de las lluvias que perturban la cosecha de caña, ahora los industriales temen por la falta de gas en el comienzo.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • El Centro Azucarero Argentino reclamó al Gobierno y gobernadores del NOA asegurar el suministro de gas para la zafra, ante cambios normativos que amenazan la producción regional.
  • La industria azucarera es estacional e intensiva en energía. Los retrasos por lluvias y la prioridad dada al consumo residencial generan incertidumbre sobre costos y abastecimiento.
  • La falta de gas pone en riesgo 1,3 millones de toneladas de azúcar y el bioetanol. El impacto afectaría el empleo y las exportaciones si no se garantizan condiciones de suministro.
Resumen generado con IA

La posibilidad de que falte el gas para la industria es una inquietud cada vez más acuciante para el sector industrial. Por esa razón, el Centro Azucarero Argentino (CAA) expresó la profunda preocupación de la industria azucarera del Noroeste Argentino (NOA) ante los recientes cambios en la normativa vinculada al abastecimiento de gas natural, los cuales impactan tanto en los volúmenes disponibles como en el precio del suministro. Así se lo hicieron saber a través de notas enviadas a las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación y a cada uno de los gobernadores de la región.

Esta situación genera un escenario de alta incertidumbre y riesgo para una actividad que posee características específicas que requieren un tratamiento diferencial, señala la misiva firmada por el titular del centro, Jorge Feijóo. La entidad expuso dos situaciones:

• La azucarera es una actividad estacional, determinada por el ciclo productivo de la caña de azúcar, cuya zafra se desarrolla entre los meses de abril y noviembre (invierno), sin posibilidad de reprogramación.

• Asimismo, es una industria intensiva en el uso de energía, siendo el gas natural un insumo crítico dentro de su estructura de costos y operación. A ello se suma la histórica desigualdad en la infraestructura de abastecimiento energético entre regiones del país, que ha colocado al NOA en una situación de desventaja objetiva. Esta brecha no puede traducirse en la inviabilidad productiva de economías regionales clave para el desarrollo y el empleo, puntualiza el CAA.

En el contexto actual, en el que la zafra ya registra demoras de entre 15 y 30 días como consecuencia del exceso de lluvias, la eventual interrupción del suministro de gas o la imposibilidad de afrontar precios significativamente superiores a los del año anterior podría derivar en la paralización de la actividad, fundamenta Feijóo.

Consecuencias graves

Según las estimaciones de los industriales azucareros, las consecuencias de este escenario serían de extrema gravedad para la industria y los productores cañeros: caña sin cosechar, caída en la producción destinada al mercado interno (1.300.000 toneladas), afectación de las exportaciones (600.000 toneladas) y del bioetanol para su mezcla con naftas (625.000 m³), con el consiguiente impacto en el empleo, la cadena de valor y las economías locales.

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Por todo eso, reclaman que se garantizace a la industria azucarera el acceso al gas natural en condiciones de abastecimiento y precio similares a los del año pasado.

Hace unos días, la Unión Industrial de Tucumán (UIT) había alertado la inquietud en las fábricas radicadas en la provincia debido al impacto de la pérdida de capacidad firme del fluido, por una decisión nacional, al señalar que se pone en riesgo la continuidad de la actividad y el empleo en la provincia. “Esta reasignación prioriza la demanda ininterrumpible (residencial, comercial y GNC), dejando sin capacidad asegurada a los usuarios industriales durante los meses de mayor demanda, que quedarán expuestos a severas restricciones de abastecimiento”, indicó la unión que dirige el sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro en una nota enviada al gobernador Osvaldo Jaldo. En ese aspecto, el mandatario ya tomó contacto con autoridades nacionales, con el fin de buscar la manera de abastecer de gas a las industrias y, de esa manera, evitar más contratiempos.

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La Unión Industrial Argentina (UIA) también expresó su preocupación por el abastecimiento de gas para el invierno y advirtió que el mayor costo del GNL, que la Argentina tiene que importar por barco, junto con posibles restricciones en el suministro podrían afectar a la actividad fabril.

En una reunión de su junta directiva, la entidad remarcó la necesidad de contar con previsibilidad energética para sostener la producción en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas. La UIA informó que mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria donde advirtió sobre “la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y por el costo que debería afrontar la industria”.

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La advertencia de la entidad que preside Martín Rappallini se da en medio de las primeras señales de tensión sobre el sistema gasífero que provocó restricciones en industrias y estaciones de GNC con contratos interrumpibles ante las temperaturas más bajas en Buenos Aires.

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