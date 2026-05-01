Gran Hermano: crece una teoría sobre la salida de Solange Abraham y una posible jugada para volver

Resumen para apurados
- Solange Abraham fue expulsada de Gran Hermano por pedir salir reiteradamente. Seguidores teorizan que busca reingresar vía repechaje tras sus sugestivas charlas en la casa.
- La producción atribuyó la salida al deseo de la jugadora de ver a su hija. Se la vincula con la táctica de Cristian U de forzar una salida para volver con mayor protagonismo.
- Este episodio altera la dinámica del reality y genera expectativa sobre su eventual regreso, mientras el público debate la efectividad de estas estrategias en el juego actual.
La salida de Solange Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada sacudió la dinámica del juego y rápidamente dio lugar a una teoría que gana fuerza entre los seguidores del programa. Lejos de interpretarse solo como una expulsión inesperada, algunos sostienen que la jugadora podría haber impulsado su propia salida como parte de una estrategia para regresar con mayor protagonismo.
El desconcierto inicial, tanto dentro como fuera de la casa, se transformó en especulación luego de que comenzara a circular en redes sociales un video que alimentó esta hipótesis. La idea que se instaló es que su objetivo habría sido reposicionarse a través del repechaje y volver con más impulso en la competencia.
Uno de los elementos que potenció esta lectura fue una conversación que Sol mantuvo con Eduardo en sus últimos días en el reality. “Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá. Voy a volver con Cinzia”, expresó. Con el correr de las horas, ese fragmento fue reinterpretado como una posible pista de una salida planificada.
En redes sociales, el análisis no tardó en amplificarse. El ex participante Gastón Trezeguet y numerosos usuarios compararon la situación con la estrategia de Cristian U, quien abandonó voluntariamente la casa tras enfrentamientos con sus compañeros y luego regresó para consagrarse campeón. Para quienes siguen de cerca el formato, tampoco pasó desapercibido que en los días previos a su salida Sol protagonizó múltiples conflictos, discutiendo con distintos participantes y ocupando un lugar central en la escena.
Sin embargo, desde la producción dieron otra versión de los hechos. Señalaron que la jugadora solicitó en reiteradas oportunidades abandonar la casa porque extrañaba a su hija, lo que fue considerado una falta grave dentro de la lógica del programa y derivó en su expulsión.
En paralelo, Cinzia Francischiello ya regresó al juego tras recibir el Golden Ticket de manos de Santiago del Moro, un movimiento que no hizo más que alimentar las especulaciones sobre una posible estrategia más amplia.
Por ahora, no hay confirmaciones oficiales que respalden la teoría, pero el episodio dejó abierta una discusión que sigue creciendo entre los seguidores del reality.