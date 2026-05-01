Gran Hermano: crece una teoría sobre la salida de Solange Abraham y una posible jugada para volver

En redes sociales, el análisis no tardó en amplificarse. El ex participante Gastón Trezeguet y numerosos usuarios compararon la situación con la estrategia de Cristian U, quien abandonó voluntariamente la casa tras enfrentamientos con sus compañeros y luego regresó para consagrarse campeón. Para quienes siguen de cerca el formato, tampoco pasó desapercibido que en los días previos a su salida Sol protagonizó múltiples conflictos, discutiendo con distintos participantes y ocupando un lugar central en la escena.