Horóscopo abril 2026: Mhoni Vidente anticipa qué día te irá mejor según tu signo

El horóscopo semanal vuelve a captar la atención de quienes buscan anticiparse a lo que vendrá, y en esta ocasión es Mhoni Vidente quien revela cuál será el mejor día de la semana para cada signo del zodíaco. Con sus habituales predicciones, la astróloga ofrece una guía para aprovechar las energías disponibles en los próximos días.