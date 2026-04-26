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Horóscopo abril 2026: Mhoni Vidente anticipa qué día te irá mejor según tu signo

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió además sus predicciones para el último tramo de abril.

Mhoni Vidente reveló cuál será el mejor día de la semana para signo Mhoni Vidente reveló cuál será el mejor día de la semana para signo Clarín
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mhoni Vidente anunció en abril de 2026 los días más favorables para cada signo del zodiaco, permitiendo a sus seguidores aprovechar energías positivas en salud, amor y trabajo.
  • A través de sus habituales lecturas de cartas y predicciones astrológicas, la vidente asignó jornadas específicas, como el lunes para Aries y el martes para Tauro, como momentos de éxito.
  • Estas guías semanales impactan en la planificación personal de la audiencia, consolidando el horóscopo como uno de los contenidos más consultados en los medios digitales de actualidad.
Resumen generado con IA

El horóscopo semanal vuelve a captar la atención de quienes buscan anticiparse a lo que vendrá, y en esta ocasión es Mhoni Vidente quien revela cuál será el mejor día de la semana para cada signo del zodíaco. Con sus habituales predicciones, la astróloga ofrece una guía para aprovechar las energías disponibles en los próximos días.

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Según sus interpretaciones, cada signo tendrá una jornada especialmente favorable para tomar decisiones, iniciar proyectos o resolver asuntos pendientes. Conocer estos momentos clave puede marcar la diferencia a la hora de planificar la semana y potenciar oportunidades en el amor, el trabajo y la salud.

El mejor día de la semana para cada signo, según Mhoni Vidente

  • Aries: Lunes
  • Tauro: Martes
  • Géminis: Miércoles
  • Cáncer: Jueves
  • Leo: Martes
  • Virgo: Lunes
  • Libra: Martes
  • Escorpio: Miércoles
  • Sagitario: Jueves
  • Capricornio: Martes
  • Acuario: Miércoles
  • Piscis: Lunes

Horóscopo: las predicciones de Mhoni Vidente para la última semana de abril

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpio
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis
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