Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Abraham alcanzó el quinto puesto de la competencia, quedando a un paso de la final de 4 participantes que coronó a Cristian Urrizaga en primer lugar, seguido respectivamente de Emiliano Boscatto, Martín Pepa y Martín Anchorena. Sol fue la mujer que más tiempo estuvo en la casa de GH 2011: 126 días de aislamiento. Fue la 17° eliminada luego de haber ido a placa de nominados en 6 oportunidades.