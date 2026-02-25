Secciones
EspectáculosFamosos

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

La actriz, participó hace quince años en la temporada que consagró a Cristian U.

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después Solange Abraham
Hace 2 Hs

Solange Abraham es la tucumana que regresa a la casa más famosa con el firme objetivo de conseguir la victoria en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz, participó hace quince años en la temporada que consagró a Cristian U. En esta oportunidad, la jugadora vuelve al certamen convencida de mostrar una evolución personal y competitiva. 

Gran Hermano: quién es Yanina Zilli, la exvedette vinculada a Luis Miguel y Maradona

Gran Hermano: quién es Yanina Zilli, la exvedette vinculada a Luis Miguel y Maradona

Durante su ingreso al programa de Telefe, la participante se definió como alguien extremadamente enfocada en sus metas, comparando su determinación con el instinto de un perro de caza. Sol busca aplicar la experiencia acumulada durante más de una década para superar los obstáculos de la convivencia y el juego. 

El paso de Solange Abraham en Gran Hermano 2011

Según indica Telefe, Sol tuvo un paso espectacular en la sexta edición de Gran Hermano Argentina. En aquel entonces, la tucumana tenía 22 años, era chef y quería ser vedette al irrumpir en los medios de comunicación.

Abraham alcanzó el quinto puesto de la competencia, quedando a un paso de la final de 4 participantes que coronó a Cristian Urrizaga en primer lugar, seguido respectivamente de Emiliano Boscatto, Martín Pepa y Martín Anchorena. Sol fue la mujer que más tiempo estuvo en la casa de GH 2011: 126 días de aislamiento. Fue la 17° eliminada luego de haber ido a placa de nominados en 6 oportunidades.

Qué hizó Solange Abraham despues de Gran Hermano 2011

Luego de su salida de la casa en 2011, Sol se dedicó a la actuación, y después desarrolló una carrera en el modelaje y la conducción televisiva. Estuvo al frente de programas como En estéreo (El Nueve) y Fuera de eje (Fox Sports), y además lanzó una marca de ropa para chicos.

Antes de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Solange estuvo al frente de un podcast llamado “El Casting”. Es madre de una niña, Delfina, nacida en 2017, fruto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó, Indica la descripción de la participante en el sitio web de Telefe.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Danelik Star entró a Gran Hermano: la influencer tucumana con cinco millones de seguidores busca lanzar su carrera musical

Danelik Star entró a Gran Hermano: la influencer tucumana con cinco millones de seguidores busca lanzar su carrera musical

El tenso momento que vivió Danelik al presentarse ante los otros participantes de Gran Hermano

El tenso momento que vivió Danelik al presentarse ante los otros participantes de Gran Hermano

Gran Hermano: quién es Brian Sarmiento, el futbolista creador del Tamo activo

Gran Hermano: quién es Brian Sarmiento, el futbolista creador del "Tamo activo"

Gran Hermano: el inesperado conflicto que puso a Andrea del Boca en el ojo de la tormenta

Gran Hermano: el inesperado conflicto que puso a Andrea del Boca en el ojo de la tormenta

Lo más popular
Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”
1

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
3

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%
4

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
6

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Más Noticias
Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios