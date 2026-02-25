Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Solange Abraham es la tucumana que regresa a la casa más famosa con el firme objetivo de conseguir la victoria en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz, participó hace quince años en la temporada que consagró a Cristian U. En esta oportunidad, la jugadora vuelve al certamen convencida de mostrar una evolución personal y competitiva.
Durante su ingreso al programa de Telefe, la participante se definió como alguien extremadamente enfocada en sus metas, comparando su determinación con el instinto de un perro de caza. Sol busca aplicar la experiencia acumulada durante más de una década para superar los obstáculos de la convivencia y el juego.
El paso de Solange Abraham en Gran Hermano 2011
Según indica Telefe, Sol tuvo un paso espectacular en la sexta edición de Gran Hermano Argentina. En aquel entonces, la tucumana tenía 22 años, era chef y quería ser vedette al irrumpir en los medios de comunicación.
Abraham alcanzó el quinto puesto de la competencia, quedando a un paso de la final de 4 participantes que coronó a Cristian Urrizaga en primer lugar, seguido respectivamente de Emiliano Boscatto, Martín Pepa y Martín Anchorena. Sol fue la mujer que más tiempo estuvo en la casa de GH 2011: 126 días de aislamiento. Fue la 17° eliminada luego de haber ido a placa de nominados en 6 oportunidades.
Qué hizó Solange Abraham despues de Gran Hermano 2011
Luego de su salida de la casa en 2011, Sol se dedicó a la actuación, y después desarrolló una carrera en el modelaje y la conducción televisiva. Estuvo al frente de programas como En estéreo (El Nueve) y Fuera de eje (Fox Sports), y además lanzó una marca de ropa para chicos.
Antes de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Solange estuvo al frente de un podcast llamado “El Casting”. Es madre de una niña, Delfina, nacida en 2017, fruto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó, Indica la descripción de la participante en el sitio web de Telefe.