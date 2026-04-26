Del 0-28 al empate heroico: la increíble reacción de Cardenales ante Natación en el debut del Torneo del Interior B

A cualquier amante de la ovalada, sea del club que sea, le hubiera gustado estar presente ayer en la Avenida Silvano Bores. El duelo entre Cardenales y Natación y Gimnasia, por el debut de ambos en el Torneo del Interior “B”, tuvo de todo. El empate 28-28 dejó a los espectadores sin aliento y con la sensación de haber visto dos partidos distintos en 80 minutos. Fue un choque de estilos, de emociones cambiantes y con un desenlace que se discutirá toda la semana en los clubes tucumanos.