En racha y con un recambio de lujo: así llega el River de Coudet para recibir a Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- River recibirá este domingo a Atlético Tucumán en el Monumental por el torneo Apertura para asegurar el segundo puesto, bajo la exitosa conducción técnica de Eduardo Coudet.
- Tras vencer a Bragantino en la Sudamericana, el 'Millonario' implementará una rotación de jerarquía. Desde la llegada del 'Chacho', el equipo suma ocho victorias en diez partidos.
- El triunfo es clave para los playoffs y la clasificación a la Libertadores 2025. El desafío para el 'Decano' será frenar a un plantel que, aun con suplentes, exhibe nivel de selección.
Jugar contra River en el Monumental de Núñez es, sin dudas, una prueba de fuego para cualquier equipo del fútbol argentino e incluso sudamericano. Pero visitarlo en su actual estado de gracia complica aún más el panorama para Atlético Tucumán en este cierre de la fase de grupos del Apertura. El desafío será intentar dar el golpe frente a una alineación que asoma como alternativa, debido a los compromisos internacionales del “Millonario”.
El año para los de Núñez comenzó entre sombras. El ciclo de Marcelo Gallardo parecía tener fecha de vencimiento y tres derrotas en cuatro partidos terminaron por sentenciar el mandato del “Muñeco”. Por ese motivo, la dirigencia buscó un cambio de aire y lo encontró: desde que Eduardo Coudet asumió la conducción, todo marcha sobre rieles.
El "efecto Coudet"
“Chacho” le devolvió la identidad, el fútbol y el carácter a un equipo que había perdido el rumbo. Las estadísticas son inapelables: ganó ocho de 10 partidos, con una sola derrota (el Superclásico contra Boca), alcanzando una efectividad del 83% de los puntos ganados.
El último gran paso fue este jueves en Brasil, con la victoria 1-0 frente a Bragantino por Copa Sudamericana, El partido tuvo como protagonista al joven arquero Santiago Beltrán, quien atajó un penal y ya suma más vallas invictas que goles recibidos (10 de sus 18 partidos jugados terminaron con su arco en cero).
Así, River lidera su grupo en el certamen continental con siete puntos sobre nueve. La racha asusta; es cierto (especialmente para un “Decano” al que le cuesta hacer pie fuera de casa), pero el escenario arroja una novedad que puede leerse como alentadora para los de 25 de Mayo y Chile.
Rotación de jerarquía
Según informaron los medios nacionales, Coudet se decantaría por un equipo alternativo este domingo. Con la clasificación en el bolsillo y el objetivo internacional como prioridad, la idea es administrar cargas tras el desgaste en Brasil y cuidar piezas para el duelo clave del próximo jueves contra Carabobo.
En ese sentido, Aníbal Moreno, uno de los más exigidos físicamente, tendría descanso. En contrapartida, nombres de jerarquía como Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Santiago Simón, Joaquín Freitas y la joya ecuatoriana Kendry Páez tienen serias chances de ir desde el arranque.
Además, Juan Fernando Quintero reaparecería en la lista de convocados tras su lesión muscular, mientras que Maximiliano Meza vuelve a ser opción. Un factor no menor: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y el propio Viña están al límite de amarillas, lo que empuja aún más la decisión de rotar.
Cierre con objetivos claros
El “Millonario” llega a esta última fecha con 29 puntos, ya clasificado pero sin chances de alcanzar al líder de la Zona B, Independiente Rivadavia (33), una de las grandes sensaciones del momento. Sin embargo, el equipo de Núñez no puede relajarse: se disputa el segundo puesto con Argentinos (29) y Rosario Central (27).
Un triunfo le aseguraría ese lugar de privilegio para los playoffs (cruzando con el séptimo de la Zona A) y, fundamentalmente, serviría para seguir escalando en la tabla anual, el camino directo para regresar a la Copa Libertadores la próxima temporada.
Así las cosas, el “Decano” cerrará su historia en este Apertura con la difícil misión de ser el aguafiestas de un ciclo que, hasta ahora, parece tener pocas fisuras. Atlético sabe que en el Monumental los errores se pagan con goles y que, aunque el rival presente nombres alternativos, la jerarquía del banco de suplentes de Coudet sigue siendo de selección.