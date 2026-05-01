En racha y con un recambio de lujo: así llega el River de Coudet para recibir a Atlético Tucumán

Jugar contra River en el Monumental de Núñez es, sin dudas, una prueba de fuego para cualquier equipo del fútbol argentino e incluso sudamericano. Pero visitarlo en su actual estado de gracia complica aún más el panorama para Atlético Tucumán en este cierre de la fase de grupos del Apertura. El desafío será intentar dar el golpe frente a una alineación que asoma como alternativa, debido a los compromisos internacionales del “Millonario”.