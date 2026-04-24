En medio de una crisis y con el DT al límite: así llega Banfield, el próximo rival de Atlético Tucumán

“Me calienta que pidan la cabeza de una persona porque no soy un pendejo, tengo 61 años, soy un entrenador que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como loco”, disparó el DT, revelando una situación económica delicada en la institución que no le impide seguir comprometido con el día a día. A su vez, el entrenador despejó cualquier duda sobre su continuidad: “Me voy a quedar y me van a tener que bancar la cara”, redondeó desafiante.