Sorpresa en Atlético Tucumán: el delantero de Primera que bajó a Reserva para sumar minutos

Resumen para apurados
- Carlos Abeldaño, delantero de Atlético Tucumán, bajó a Reserva este jueves en San Jorge para sumar minutos ante Banfield por su falta de rodaje en el primer equipo profesional.
- El atacante perdió protagonismo con Julio César Falcioni. Luego de ser titular al inicio, completó 90 minutos en la caída 2-1 para no perder el ritmo de competencia futbolística.
- Se busca recuperar el nivel del jugador para el cierre del torneo. El cuerpo técnico definirá si Abeldaño viajará a Núñez para enfrentar a River Plate el próximo domingo.
La Reserva de Atlético Tucumán cayó 2-1 con Banfield y parece haber perdido el rumbo en el torneo Proyección, aunque esa no fue la noticia más destacada de la tarde del jueves en San Jorge. Ante la falta de rodaje en el plantel profesional, una de las alternativas ofensivas de la Primera decidió bajar de categoría para sumar minutos de fútbol.
Se trata de Carlos Abeldaño. El delantero, que supo ser una de las figuras de la Reserva el año pasado bajo la conducción de Hugo Colace, volvió a tener participación en el torneo Proyección frente al "Taladro". La decisión responde a la necesidad del atacante de recuperar ritmo ante la falta de protagonismo en el ciclo de Julio César Falcioni.
De consolidarse como una alternativa en ataque a no sumar minutos
El presente del punta dio un giro abrupto en las últimas semanas. Antes del desembarco del "Emperador", Abeldaño se había asentado en el primer equipo, sumando minutos en seis de los siete partidos del Apertura, con cuatro titularidades y un gol. Ya con el nuevo cuerpo técnico, fue de la partida en los primeros dos encuentros ante Aldosivi y Barracas Central -aprovechando la lesión de Leandro Díaz, pero luego no volvió a sumar ni un minuto en el plantel profesional.
En la derrota frente al "Taladro", Abeldaño completó los 90 minutos y contó con situaciones para convertir, aunque se topó con la seguridad del arquero Agustín Cañete. Tras esta participación, resta saber si el delantero continuará sumando rodaje en la categoría o si formará parte de la delegación que viajará a Núñez para enfrentar a River este domingo en el cierre del certamen.