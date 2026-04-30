Sorpresa en Atlético Tucumán: el delantero de Primera que bajó a Reserva para sumar minutos

De consolidarse como una alternativa en ataque a no sumar minutos

El presente del punta dio un giro abrupto en las últimas semanas. Antes del desembarco del "Emperador", Abeldaño se había asentado en el primer equipo, sumando minutos en seis de los siete partidos del Apertura, con cuatro titularidades y un gol. Ya con el nuevo cuerpo técnico, fue de la partida en los primeros dos encuentros ante Aldosivi y Barracas Central -aprovechando la lesión de Leandro Díaz, pero luego no volvió a sumar ni un minuto en el plantel profesional.