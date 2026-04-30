Osvaldo Jaldo: “El desafío de hoy es sostener el equilibrio fiscal”

En el último año, la recaudación nacional bajó, en valores constantes, en ocho de los 12 meses. Además, esos registros vienen siendo negativos desde agosto pasado, por siete meses consecutivos, y las caídas se agravaron en el tiempo, resultando de -7,9% y -9,6% interanual en enero y febrero de este año, respectivamente. Marzo no ha sido la excepción a la regla. Salvo el caso especial de mayo pasado, por una situación particular ligada al impuesto a las Ganancias, la evolución interanual de la recaudación nacional empeoró marcadamente desde el devengamiento de los meses del segundo semestre, seguramente influido por las consecuencias sobre la economía que emergieron de las elecciones legislativas del año pasado, con subas de tasas y estancamiento de la actividad. Pero aún cuando algunas de las variables iniciaron un proceso de normalización poselectoral, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria, indica un reporte elaborado por los economistas del Ieral, Marcelo Capello y Martín Fiore. Eso ha impactado también en Tucumán. Las proyecciones del primer cuatrimestre señalan que la baja de las transferencias por coparticipación y por los impuestos provinciales rozan los $40.000 millones. ¿Cómo se compensa esa situación? Con mayores restricciones presupuestarias. Aún así, la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo considera que la provincia podrá mantenerse en la ruta del equilibrio fiscal en tanto se sostenga esa política fiscal.