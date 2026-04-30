El locro en el Día del Trabajador no es solo argentino: cómo son sus versiones en Perú, Bolivia y Ecuador

El locro forma parte del ADN gastronómico argentino y cada 1 de mayo, en el Día del Trabajador, vuelve a ocupar el centro de la mesa como símbolo de encuentro y celebración. Sin embargo, este plato no pertenece a un solo país ni responde a una única receta. Su origen se remonta a las culturas andinas prehispánicas, donde el maíz, la papa y el zapallo marcaron una base común que luego se diversificó según cada región.