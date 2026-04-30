Jaldo entregó maquinaria en Tafí del Valle con una inversión de más de $349 millones

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Hugo Cabral; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el intendente de Famaillá, Enrique Orellana; la intendenta de Lules, Marta Albarracín; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; el intendente de Alberdi, Bruno Romano; el intendente de Monteros, Francisco Serra; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tafí del Valle, Gustavo Yapura; el delegado comunal de Santa Ana, Hernán Romano; y el delegado comunal de Villa Quinteros, Gustavo Marcial.