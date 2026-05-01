Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
Florencia Ortiz rompió el silencio y contó su versión de los hechos. Graves acusaciones contra su ex pareja. La querella presentó evidencias para tratar de demostrar que el ataque fue premeditado.
Resumen para apurados
- Florencia Ortiz declaró ante la Justicia por agredir con agua hirviendo a María Teresa Miranda el 10 de abril en el club Universitario de Tucumán tras un conflicto personal.
- La acusada alegó un accidente al defender a su hermana de una pelea. No obstante, la querella presentó mensajes previos que sustentarían la teoría de un ataque premeditado.
- El caso impulsa el debate sobre la violencia en el deporte infantil. Se espera que las nuevas pruebas agraven la situación legal de la imputada, quien cumple prisión preventiva.
“Le tiré el termo, pero no sabía que estaba destapado”, señaló Florencia Ortiz, quien se encuentra detenida por la agresión que sufrió una mujer durante un partido de hockey. Ella y su hermana Carolina, que también fue acusada, pero sigue el proceso en libertad, rompieron el silencio y contaron su versión de los hechos.
Según la teoría del fiscal Mariano Fernández, el viernes 10 de abril, en el marco del encuentro que disputaban Universitario e IPEF, María Teresa Miranda había concurrido al lugar para acompañar a la hija de Lucas Pontoni, su pareja. Cuando este fue a comprar agua a la cantina del club, su ex mujer, Florencia, le gritó: “Ahora te hacés el padre con un hijo ajeno”, violando una medida de protección que tenía el hombre.
Luego, de acuerdo con la acusación, las hermanas Ortiz fueron directamente a buscar a Miranda. Carolina la tomó del pelo y Florencia le arrojó agua hervida en el rostro, provocándole lesiones graves. También sostuvo que ambas la agredieron físicamente. A Florencia se le dictaron 20 días de prisión preventiva, mientras que a Carolina se le permitió continuar el proceso en libertad.
Tal como lo había anticipado Augusto Avellaneda, defensor de las acusadas, se presentaron en Tribunales para relatar su versión de los hechos. Florencia dio detalles de la relación con Pontoni y contó que ella decidió separarse porque él ya había iniciado una relación con Miranda. Agregó que su ex pareja la sigue buscando para que vuelvan a estar juntos, pero como ella se niega, habría comenzado a hostigarla.
En ese contexto, la mujer que se encuentra detenida indicó que fue Pontoni quien la provocó en el club Universitario. “Nos cruzamos cuando me dirigía al baño y él me dijo: ‘te duele, tontita’, porque sabía que estaba con su pareja. No le dije absolutamente nada”.
Una de las acusaciones que recibió Florencia fue haber violado una medida de prohibición de acercamiento que tenía su ex pareja. “No sabía de su existencia. Es más, los dos fuimos a una conciliación en el Ministerio Público para comprometernos a no seguir molestándonos. Accedí a todo porque él no quería tener problemas en su trabajo”, declaró la acusada. También señaló que no es la primera vez que comparte con Pontoni y contó que estuvo con él en varias oportunidades. “En reiteradas ocasiones me pasa a buscar a mi casa para que llevemos a la escuela a nuestra hija. Hasta me llamó una noche para pedirme que lo cuidara en el sanatorio porque se había golpeado jugando al fútbol”, relató.
Qué pasó en el club
La detenida relató una versión totalmente diferente de lo sucedido esa noche. Desmintió que ella haya decidido ir a Universitario porque la víctima subió una foto a Instagram con su hija. “Siempre la acompaño a los partidos y me tomé un Uber hacia el club antes de que ella hiciera esa publicación”, detalló.
Florencia Ortiz reconoció que, al pasar cerca de Miranda, descubrió que tenía su equipo de mate y que buscó recuperarlo. “En ese momento, ella comenzó a insultarme. Me gritaba que fuera al gimnasio y a la peluquería. Carolina, que es mi hermana, le pidió que se callara y que se ubicara. En vez de calmarse, comenzó a agredirla. Primero la tomó de los pelos, después la arrojó al suelo y, por último, la arrastró”, indicó en su declaración.
“Ahí intenté detenerla y separarla porque no soltaba a mi hermana. Para defenderla, le arrojé el termo que tenía en la mano. No sabía que tenía agua y mucho menos que estaba sin la tapa. Fue un accidente. Siento vergüenza por todo lo que pasó”, agregó en sus dichos.
Carolina Ortiz también declaró ante la Justicia. Coincidió con la versión de su hermana sobre cómo se registró el incidente. “Quedé shockeada por lo que sucedió. No pude reaccionar y Florencia salió a defenderme”, indicó.
La otra parte
Patricio Fresia, representante legal de la víctima, no les dio importancia a los dichos de las Ortiz. “Son declaraciones exculpatorias que no tienen ningún respaldo probatorio”, destacó. El profesional confirmó que presentó nuevas evidencias que podrían agravar la situación procesal de Florencia.
En un escrito, presentó en la fiscalía las amenazas que recibió Pontoni de parte de Florencia Ortiz a través de su celular. Algunas de ellas son:
- "A las p… como esas hay que cortarle la cara”.
- "Que se cuide esa, porque así como me arruinó la vida, también le voy a arruinar la de ella."
- “Te voy a hacer rep… a vos y a todo el que se cruce por el camino”.
- “Esa t… de la María no la va a sacar barata tampoco”.
“Estos mensajes, sin dejar lugar a dudas, demuestran que el ataque perpetrado contra mi representada fue el resultado de una planificación criminal previa y deliberada en el tiempo”, sostuvo Fresia. “Acreditan que la imputada ya había sentenciado a María Teresa Miranda mucho antes del día del ataque”, finalizó.