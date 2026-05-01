Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Una de las acusaciones que recibió Florencia fue haber violado una medida de prohibición de acercamiento que tenía su ex pareja. “No sabía de su existencia. Es más, los dos fuimos a una conciliación en el Ministerio Público para comprometernos a no seguir molestándonos. Accedí a todo porque él no quería tener problemas en su trabajo”, declaró la acusada. También señaló que no es la primera vez que comparte con Pontoni y contó que estuvo con él en varias oportunidades. “En reiteradas ocasiones me pasa a buscar a mi casa para que llevemos a la escuela a nuestra hija. Hasta me llamó una noche para pedirme que lo cuidara en el sanatorio porque se había golpeado jugando al fútbol”, relató.