Cinco claves para entender la Ley de Ficha Limpia que aprobará la Legislatura de Tucumán

"Llegamos a una buena ley"

El vicegobernador Acevedo destacó en una entrevista con “Síntesis Play” (LG Play) que se tuvieron en cuenta seis proyectos de ley para avanzar con el dictamen de Ficha Limpia, que será tratado hoy en el recinto de la Legislatura. “Se debatió en comisión (de Asuntos Constitucionales), y se llegó a un consenso. No se puede satisfacer a todos, pero sí a la gran parte. Y una mayoría (de los bloques) que ha aceptado llevar esto al recinto, que seguramente va a ser aprobado”, indicó el titular de la Cámara legislativa. En ese sentido, aclaró que todavía hay “algunas especificaciones técnicas que todavía generan dudas” entre los expertos que integran los cuerpos de asesores. “Pero creo que llegamos a una buena ley; y en todo caso, si tiene alguna modificación, estamos dispuestos a escuchar, como lo venimos haciendo siempre”, insistió Acevedo.